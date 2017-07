A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reivindicou este mércores a "capacidade" do ensino público e, no medio da polémica pola reorganización de centros, lanzou "unha mensaxe" á Consellería de Educación, á que instou a "cambiar de rumbo" e a deixar de "recortar" e "pechar" escolas.

Ana Pontón (BNG) visita o IES Rosalía de Castro | Fonte: Europa Press

Durante unha visita ao compostelán IES Rosalía de Castro, entre os centros galegos con mellores resultados nas probas de acceso á universidade, Pontón agradeceu o seu traballo ao director do centro, Ubaldo Rueda, e a todo o equipo directivo, convencida de que este instituto evidencia "a capacidade que ten o ensino público".

"Eu como unha persoa que sempre digo que puiden ir á universidade grazas a que hai ensino público, creo que defendela é unha obrigación de todos. O Rosalía ten visibilidade e demóstranos que, a pesar de todos os recortes, na educación pública hai excelentes profesionais que seguen facendo un traballo extraordinario", reivindicou.

Todo iso, continuou a dirixente nacionalista, para que "non se resinta" o alumnado, que representa "o futuro do país". Así, defendeu que, "nunha sociedade na que crecen as desigualdades", blindar o ensino público é "a única garantía para que quen nacen en familias "con menos oportunidades ou máis problemas non partan dun -20, senón que exista unha educación que aposte polo seu potencial".

"NON É A DIRECCIÓN"

Tras destacar ao profesorado que, no ensino público, "pon paixón e compromiso" e "sortea os recortes", lanzou "unha mensaxe" ao departamento que dirixe Román Rodríguez "nun fin de curso" no que se continúa "recortando no ensino público e no seu profesorado mentres se blinda a privada".

"Esa non é a dirección; debe haber un cambio de rumbo, restituír ao persoal, non pechar máis colexios e apostar por un ensino público como mellor garantía para camiñar cara a unha Galicia con máis oportunidades", manifestou, antes de subliñar que o capital humano é "o principal valor como país", polo que é necesario aproveitar "o potencial" de todos os mozos.

"O MELLOR INVESTIMENTO"

Pontón proclamou que o ensino público é "o mellor investimento que se pode facer como sociedade" e insistiu na súa felicitación ao equipo directivo do IES Rosalía de Castro, mentres que o director do centro, Ubaldo Rueda, agradeceu a súa visita, así como a do portavoz local do BNG, Rubén Cela, e a "aposta" de ambos pola educación pública.

O director do instituto destacou, ademais, que os bos resultados académicos do centro corresponden a mulleres "nunha elevada porcentaxe de casos". "Para elas será unha satisfacción saber que o visitou Ana Pontón", sinalou.

Finalmente, reivindicou a "ilusión" que o persoal do Rosalía de Castro pon no que fai. Isto non o converte "nun instituto extraordinario", concluíu, pero si nun centro que "tenta colocar o ensino público no lugar en que debe estar".