Galicia rexistrou en 2016 unhas 18.000 tentativas de fraude a seguros, fundamentalmente do automóbil e multirrisco

O informe 'Estamos Seguros 2016' elaborado pola Asociación Empresarial do Seguro (Unespa), conclúe que en 2016 houbo en Galicia unhas 18.000 tentativas de fraude a seguros --fundamentalmente a seguros do automóbil e seguros multirrisco--, o que representa unha cifra "relativamente alta" e sitúaa como a sétima comunidade española en número de fraudes.

Presentación en Vigo do Informe Seguros Unespa. | Fonte: Europa Press

Así o comunicou o responsable do departamento de análise e estudos da Asociación Empresarial do Seguro (Unespa), Miguel Ángel Vázquez Burgos, que presentou os resultados do informe este mércores no Círculo de Empresarios de Galicia, con sede en Vigo.

Tal e como concretou, dos 18.000 intentos de fraude detectados, 6.300 foron sobre seguros de automóbil, 4.500 sobre seguros multirrisco, e 7.200 enmárcanse nun "caixón desastre" --vida, accidente, saúde e outros--. Ademais, a fraude que máis impacta é o dos danos corporais en accidentes de tráfico, cun impacto do 6% tanto en número de contratempos como en custos.

En canto ao cociente de Galicia de fraudes por habitante, apuntou que ascende a máis de 670 tentativas de fraude por cada 100.000 habitantes; onde a cifra máis alta dáse na Coruña, que é tamén a terceira provincia no conxunto de España. Tras ela, sitúase Pontevedra, e, "moi por baixo", atópanse Lugo e Ourense.

Finalmente, comentou que a cifra máis alta de fraudes deuse nos seguros do automóbil porque tamén son os máis frecuentes tras a crise. Durante a crise, engadiu, o maior índice rexistrábase no seguros multirrisco do fogar, moitas veces executados por "defraudadores que non o son, que non pretendían defraudar pero por unha determinada situación decidiron cometer o acto fraudulento".

PROBABILIDADES DE SUFRIR ROUBOS

No relativo ao rexistro de roubos, Vázquez explicou que a probabilidade de que os fogares galegos sufran un é "moi baixa", e en concreto é "un 50% inferior á do conxunto de España", situándose como a cuarta comunidade pola cola.

Ademais, tras matizar que o aseguramiento en primeira vivenda é moito máis alto que en segunda vivenda, dixo que Galicia coincide co resto de comunidades en que as probabilidades máis altas de sufrir un roubo en casa "non están nas cidades máis grandes, senón en poboacións medias", e especialmente nas áreas metropolitanas por "o fenómeno da segunda vivenda".

ANIMAIS ASEGURADOS

Vázquez tamén puxo en relevo a tendencia crecente á contratación de seguros de animais. Un marco dentro do que destacou que a responsabilidade civil ante terceiros afrontada polos seguros ascendeu o pasado ano a máis de 17.000 euros. "Cando morden, morden", apostilou.

En canto aos animais indemnizados por enfermidade ou morte, dixo que ascenderon a case 23.000 --case a metade do total en Lugo, con máis de 11.200--, e os animais retirados foron case 135.000 --principalmente nas provincias da Coruña e Lugo--.

OUTROS SEGUROS EN GALICIA

Acerca da difusión do seguro nos fogares galegos, o informe conclúe que a comunidade ten un nivel de penetración medio, con índices similares ao conxunto de España no relativo a autos (80,6%) e decesos (50,8%). No entanto, admitiu que hai "certo infraaseguramiento" en vivenda (cun 64% respecto ao 75% de España) e saúde (17,7% respecto ao 26%).

No relativo á penetración do seguro de vida en España, en relación co PIB per cápita, Vázquez apuntou que "en áreas nas que se puidese pensar que a penetración do seguro sería relativamente baixa, en realidade é alta". Así, asegurou que en Galicia "a penetración do seguro de vida non se pode considerar baixa".

A colación diso, respecto ao capital medio asegurado no seguro de vida en relación ao PIB, indicou que a clasificación a lideran comunidades cun PIB medio e baixo, con Galicia na sexta posición dun ranking encabezado por Murcia. "Demostra que comunidades máis ricas diversifican máis ou utilizan menos a figura do seguro de vida", rematou.