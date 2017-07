A plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia ocorrido o 24 de xullo de 2013 no barrio compostelán de Angrois, onde morreron 80 persoas e houbo 144 feridos, reclama ao presidente da comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), Fernando Montes, que dimita e deixe paso a "persoas independentes".

O novo presidente da CIAF, Fernando Montes | Fonte: Europa Press

Cando faltan catro días para que se cumpra o cuarto aniversario do sinistro, a asociación rexistrou unha carta, á que tivo acceso Europa Press, no Ministerio de Fomento, para Fernando Montes, que foi elixido na primavera pasada como novo presidente deste órgano colexiado adscrito á Subsecretaría de Fomento, con competencia para a investigación técnica dos accidentes e incidentes ferroviarios.

Tras a apertura dun expediente de infracción a España por parte de Europa, o Goberno central modificou o procedemento para elixir a este cargo, que, aínda que agora vota o Congreso, segue sendo proposto polo ministerio que na actualidade dirixe Íñigo de la Serna.

Na súa comparecencia o pasado marzo na comisión de Fomento, Montes rexeitou a posibilidade de reabrir a investigación que a CIAF realizou sobre o descarrilamento na curva da Grandeira, a pesar de que xa en xullo de 2016 a Axencia Ferroviaria Europea, experta na materia, deu a coñecer un informe moi crítico coas conclusións ás que chegou este órgano, e que sitúan ao maquinista e ao exceso de velocidade como únicos causantes.

PP, Cs E PNV APOIÁRONO

Tras a intervención de Fernando Montes, o PP, Cidadáns e PNV apoiaron a candidatura, mentres que o PSOE abstívose e Unidos Podemos-En Comú-En Marea e Compromís votaron en contra.

Agora que os socialistas cambiaron de postura e van impulsar que haxa unha comisión para depurar responsabilidades políticas na Cámara Baixa e tamén unha nova investigación de carácter técnico, as vítimas trasladaron a Montes as súas críticas ao atribuírlle "medias verdades", a colocación de "trabas á verdade" e descoñecemento da normativa de seguridade.

Xusto faino nunha semana, ademais, na que está previsto que a CIAF reúnase para abordar a solicitude da Comisión Europea, que, a través da DX Move, convidoulle a principios de xullo a reabrir a investigación sobre o accidente do Alvia. Esta reapertura, ademais, cumpriría co mandato da comisión de peticións do Parlamento Europeo, que xa en xaneiro solicitou unha nova investigación "independente e exhaustiva".

"OS INTERESES DE FOMENTO, RENFE E ADIF"

Os afectados polo sinistro ferroviario máis grave da democracia española fan alusión a estes extremos na súa misiva, na que critican que o presidente e resto de integrantes da CIAF "non son independentes" e cren que "non sorprende ao ser o Ministerio de Fomento quen os nomea". "Por tanto, defenden os intereses de Fomento, Renfe e Adif, todos eles parte da causa xudicial e responsables da seguridade ferroviaria", apostilan.

A Montes repróchanlle que "contradí" aos peritos da causa e á Axencia Ferroviaria Europea, ao xuíz e á Audiencia Provincial, que considerou que a análise de risco na liña Ourense-Santiago presentaba deficiencias.

"Ata onde son vostedes capaces de chegar para evitar as súas responsabilidades, pór trabas á verdade para impedir que impere a xustiza? Onde está a súa profesionalidade e honestidade?", preguntan as vítimas, antes de animar a Montes e "os seus colegas" a que "dimitan e deixen que outras persoas independentes e con máis coñecementos encárguense de investigar os accidentes para que así se axude verdadeiramente a mellorar a seguridade dos cidadáns".

A plataforma censura que segundo Montes "a única anomalía" para que se producise a traxedia "foi o maquinista", pero lémbranlle que "nada di da ausencia de sinais, ausencia de balizas, desconexión de 'ERTMS', ausencia de avaliación de riscos de fallo humano, exportación de riscos ou os controis que ha de pasar un sistema de xestión da seguridade".

Atribúenlle a omisión "intencionada" de datos "relevantes" como que o maquinista "estaba a atender o teléfono corporativo". "Como vai presidir vostede a comisión de investigación despois de culpar explicitamente ao maquinista?", interróganse.

PARA NON ENGADIR "MÁIS SUFRIMENTO"

Sobre a opinión de Montes acerca de que non hai que reabrir a investigación, coinciden con el: "O que hai que facer é unha nova investigación, que sexa independente e cumpra a directiva europea" en materia de seguridade, "cousa que non se fixo", tal e como afirmou a Axencia Ferroviaria Europea. Sentencian que isto "favorecería a prevención de futuros accidentes".

E conclúen que estas peticións as fan para non engadir "máis sufrimento" a aqueles que "desgraciadamente" viviron "tan terrible" accidente, que esixen coñecer "todas" as súas causas.