A Xunta espera poder ter "en breve" unha resposta sobre a segregación de Ferroatlántica, pero antes ten que rematar de analizar as últimas alegacións, recibidas fai uns 10 días, por parte tanto da empresa como dos traballadores.

Así o sinalou a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, a preguntas dos xornalistas tras presentar na Coruña unha campaña de concienciación sobre o consumo de auga.

Na mesma liña, pero noutro acto na cidade coruñesa, pronunciouse o conselleiro de Economía, Francisco Conde, quen explicou a situación na que se atopa a petición de Ferroatlántica.

Ambos conselleiros coincidiron en sinalar que a administración autonómica nestes momentos está a analizar as alegacións formuladas tanto pola empresa como polos traballadores.

A empresa solicitou a segregación da actividade, o que facilitaría a venda das centrais do Xallas, e sobre o que non están de acordo os traballadores.

"Están a estudarse ao detalle todas as alegacións presentadas tanto polo comité de empresa como pola propia empresa", explicou Mato, que di que as últimas alegacións chegáronlles "fai dez días".

PRAZOS

A conselleira de Medio Ambiente defende que desde a Xunta "quere facer as cousas como deben de ser" e confía en poder dar "en breve" unha resposta sobre a segregación de Ferroatlántica.

Pola súa banda, Conde matizou que non están regulados os prazos neste ámbito, polo que non hai data para a resposta oficial, aínda que espera "dispor do informe xurídico" unha vez recibidas as últimas alegacións.

FÁBRICA DE ARMAS

Á marxe desta cuestión, o conselleiro de Economía tamén valorou a situación da fábrica de armas da Coruña, despois de que os extraballadores non cesen en denunciar a falta de carga industrial, e dixo que a Xunta "seguirá colaborando" para que o proxecto tanga viabilidade.

Do mesmo xeito, Conde comentou que é a empresa concesionaria Hércules de Armamento a que "ten que dar unha resposta" aos compromisos adquiridos.