A folga de buses seguirá suspendida tras nomear sindicatos e empresas mediadores para as negociacións provinciais

Os representantes dos traballadores e os das empresas do transporte de viaxeiros por estrada acordaron o nomeamento de mediadores co obxectivo de tentar que as negociacións no ámbito provincial avancen, despois dunha primeira semana sen achegamentos.

A estación de autobuses de Santiago, durante a folga | Fonte: Europa Press

Así as cousas, tras a primeira reunión da mesa autonómica no Consello Galego de Relacións Laborais tras a suspensión da folga, esta manterase sen afectar os servizos, segundo informaron a Europa Press fontes sindicais.

O encontro deste mércores durou case cinco horas e durante el as partes valoraron que "se clarificou máis a situación", aínda sen grandes avances.

A idea agora é "facilitar" a negociación no ámbito provincial, segundo recalcan fontes das patronais Anetra, Fegabús e Transgacar consultadas por Europa Press.

As organizacións sindicais, pola súa banda, destacan que as mesas provinciais deste luns e este martes non avanzaron "o que deberían", de aí a decisión de que haxa intermediación do Consello de Relacións Laborais no catro provincias.

"DO 2% PARA ADIANTE"

O que queren as centrais, en concreto, é que as conversacións sirvan para avanzar "do 2%" de incremento de salario que se fixou como marco a semana pasada "para adiante", algo que non ocorreu estes días.

Así, inciden en que a vontade é "centrar" o motivo do diálogo na renovación dos convenios, co aumento das nóminas como punto crave.

Esta noite, ás 23,00 horas, os traballadores do sector serán informados os representantes de UXT, CC.OO. e CIG sobre o acordo deste mércores e o resultado de manter os paros suspendidos, algo que terán que ratificar.

Xa o mércores 26, as mesas de Pontevedra, Lugo, Ourense e A Coruña volverán sentar, e o xoves 27 será a quenda de novo da autonómica.