A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF) mellorou a cualificación para Galicia, comunidade na que ve "moi probable" o cumprimento do obxectivo de déficit do 0,6% establecido para este ano 2017.

Presentación do novo informe da AIReF | Fonte: Europa Press

Así o destacou a directora da división de análise orzamentaria da AIReF, Cristina Herrero, na exposición das principais conclusións do novo informe sobre o cumprimento esperado dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, débeda pública e regra de gasto das administracións públicas.

No anterior informe, Galicia tiña unha cualificación de probable, da que pasou a unha cualificación actual de "moi probable" cumprimento do obxectivo de déficit.

Ademais, o novo informe da AIReF determina que "se estima que a evolución do gasto prevista" en Galicia "podería ser compatible coa regra de gasto".

Segundo explicou Herrero, a "mellora" en varias comunidades débese a unha confirmación na evolución do gasto e sobre todo á comunicación dos 1.200 millóns de euros de liquidación adicional non contemplada nos orzamentos.

En concreto, o traballo recolle que "se considera moi probable que a Comunidade Autónoma de Galicia cumpra co obxectivo de estabilidade en 2017, mellorando a probabilidade de cumprimento, respecto da derivada da análise do orzamento inicial, fundamentalmente pola mellora nos ingresos derivada da liquidación definitiva de 2015 dos recursos do sistema".

EXERCICIO DE 2018

Ademais, o informe recolle que "as limitacións asociadas a información relevante sobre 2018 determinan a imposibilidade de realizar un pronunciamento por parte da AIReF".

No entanto, di que "se pon de manifesto que as estimacións sobre a evolución de ingresos e gastos levarían a un peche para 2018 próximo ao previsto no borrador de plan ecoómico-financeiro de Galicia".

De cumprirse as estimacións da AIReF sobre os empregos, a evolución do gasto previsto para a comunidade, engade que "podería ser compatible co cumprimento da regra de gasto en 2018".

"A pesar de que o sistema actual de fixación e medición do obxectivo de débeda non permite coñecer con exactitude o límite conforme ao cal se vai a medir o cumprimento, a menor posibilidade de excepcións a ese límite no caso de Galicia fai que sexa posible considerar que a previsión de débeda contida no plan é adecuada aos obxectivospara 2017 e 2018", tamén apunta.

VIGO E VILANOVA DE AROUSA

Por outra banda, no apartado das corporacións locais, o estudo establece que as previsións son de cumprimento en 2017 en Vigo tanto para o obxectivo de déficit como para a regra de gasto.

Ao lado contrario, fixa un risco entre baixo e moderado do cumprimento das regras fiscais no Concello de Vilanova de Arousa.

RESCATE Ás AUTOESTRADAS DE PEAXE

Pola súa banda, o presidente da AIReF, José Luís Escrivá, cualificou de "factible aínda que moi axustado" o cumprimento do 3,1% en 2017 para o conxunto das administracións públicas comprometido coa Comisión Europea, tras comunicarlle o propio Goberno que o principal impacto do rescate ás autoestradas de peaxe será en 2018.

Nunha rolda de prensa celebrada na sede da institución, Escrivá apuntou a que esta nova información, que traslada ao próximo ano as consecuencias da responsabilidade patrimonial que asumiría o Estado, "permite mellorar lixeiramente a previsión de cumprimento do obxectivo de estabilidade respecto ao último pronunciamento de AIReF".

Estas dúbidas fundamentábanse no posible custo que podería ter a intervención estatal nas autoestradas de peaxe crebadas, cuxo custo estimado alcanza os 3.500 millóns, dos cales preto de 2.000 millóns esperábanse para leste mesmo ano.

A AIReF estima que o cumprimento do obxectivo de déficit correrá a cargo principalmente da contención do gasto, pois as súas previsións superan mesmo a redución prevista polo Executivo, mentres que cre "improbable" que os ingresos cos que conte finalmente o Estado alcance as previsións do Goberno, crecendo ao ritmo do PIB nominal.

Así mesmo, no seu informe sobre o cumprimento esperado dos obxectivos de estabilidade, a AIReF destaca o "comportamento dispar" entre as administracións, que oscilan desde un superávit mesmo superior ao estimado para as corporacións locais, un "probable" cumprimento por parte das administracións autonómicas e unha potencial desviación superior por parte da Administración Central e a Seguridade Social, máis aguda nesta primeira.