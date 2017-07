A superficie queimada polo incendio forestal declarado en Ribas de Sil (Lugo) sitúase en 125 hectáreas

O incendio forestal declarado na tarde do martes no municipio de Ribas de Sil (Lugo), que está estabilizado, afecta a 125 hectáreas, segundo informou a Consellería do Medio Rural.

O lume comezou ás 20,06 horas do martes na parroquia de San Clodio, no municipio lucense de Ribas de Sil, e quedou estabilizado ás 13,40 horas deste mércores, segundo concretou Medio Rural.

As estimacións actualizadas sitúan a superficie afectada nunhas 125 hectáreas. No seu control traballan nove axentes, 26 brigadas, 16 motobombas, dúas pas e nove helicópteros.