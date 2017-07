O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ratificou este mércores que "reflexiona seriamente" presentarse ás primarias do seu partido en Galicia, pero axustarase aos tempos e anunciará a súa decisión cando corresponda.

Leiceaga en Santiago | Fonte: Europa Press

"Eu son respectuoso coas formalidades. As primarias non están convocadas e anunciar que che vas a presentar a algo que non está convocado non forma parte dos meus hábitos. Hai un tempo para apurar a reflexión e, cando toque, anunciarei a miña decisión", sentenciou, nunha entrevista coa Radio Galega.

Leiceaga defendeu que o PSdeG ten "a obrigación de construír unha alternativa de esquerda ás políticas do PP en Galicia", á vez que subliñou que agora o PSdeG está "máis estabilizado", unha situación que vincula coa vitoria de Pedro Sánchez.

Ao seu xuízo, que Sánchez volva estar á fronte da Secretaría Xeral contribúe a que o partido teña "unha dirección clara, un rumbo", o que axuda a que en Galicia a formación estea tamén "máis tranquila".

ANGROIS

Satisfeito con que o seu partido presente no Congreso unha petición de comisión de investigación sobre o accidente ferroviario de Angrois, apunta que coa anterior xestora do PSOE non había "receptividade neste tema". "Nestas cuestións é onde percibimos o cambio", subliñou, antes de manifestar o seu desexo de que o PP polo menos "se absteña".

Con todo, non considera que sexa preciso crear unha comisión no Parlamento de Galicia como reclamou leste mesmo mércores o BNG.

"Non debemos enganar aos cidadáns con crear comisións en temas en que non temos competencia en Galicia e que non van conducir a resultados", aseverou.