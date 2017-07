A Xunta reivindica que o plan de transporte público de Galicia "responde a un procedemento con plenas garantías xurídicas" e asegura que está "avalado pola Comisión Europea" como "alternativa legal" para afrontar a "ameaza" que as renuncias das empresas supoñen para o funcionamento dos servizos de autobús.

Nun comunicado de prensa, a Consellería de Infraestruturas indica que "o Goberno galego lamenta" que as compañías que presentaron renuncia ás concesións "empéñense agora en tentar paralizar o único camiño viable e legal" para que se manteñan as 570 liñas renunciadas que afectan á provincia de Ourense, gran parte da de Lugo, do sur de Pontevedra e de zonas concretas da Coruña.

"Tendo en conta que a lei establece que os servizos deben seguir funcionando durante un prazo máximo de 12 meses, as renuncias materializaranse o próximo mes de agosto", destaca.

"PROCEDEMENTO TRANSPARENTE E CON CONCORRENCIA"

Neste sentido, defende que a Xunta activou "de forma inmediata" un procedemento extraordinario "para facer fronte a esa situación", para "asegurar" que, cando se fagan efectivas as renuncias, "sigan existindo liñas de autobús".

Este procedemento extraordinario, segundo resalta o departamento de Ethel Vázquez, está "plasmado" na primeira fase do plan de transporte e regulado, segundo indica, na lei de 2017 de medidas administrativas e de ordenación --a que acompaña aos orzamentos--.

"A Xunta adxudicará os novos contratos de transporte público seguindo un procedemento transparente e con concorrencia de empresas. Desa forma, máis de 100 empresas manifestaron o seu interese por prestar os servizos previstos no plan de transporte público e teñen de prazo ata o vindeiro luns, día 24 de xullo, ás 12,00 horas, para presentar as súas ofertas, que serán valoradas conforme a criterios obxectivos xa publicados", sinala.

Os proxectos definitivos de explotación e os pregos de contratación están aprobados desde a semana pasada e pódense consultar na web da consellería (www.civ.xunta.gal).