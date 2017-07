En Marea convoca un acto lúdico con colectivos sociais baixo a lema 'A Galicia da xente que queremos'

En Marea revelou este mércores que celebrará o 25 de xullo dun xeito lúdico en Vistalegre, en Compostela. A formación que encabeza Luís Villares entende este día como unha xornada "de celebración, plural e aberta" e bautizou a festa co lema 'A Galicia da xente que queremos'.

Segundo informou nun comunicado, o acto político está proramado para as 12,30 horas e ten unha dinámica participativa, que consistirá en colgar dunha árbore "frases e ideas" sobre o país que "imaxinan" os cidadáns.

No mesmo falarán representantes de diversos movementos sociais (por exemplo do colectivo animalista, LGTBI, ensino, sanidade e emigración, entre outros) e o obxectivo de que as persoas teñan todo o protagonismo correspóndese co sublema da convocatoria 'A patria das comúns'.

Está programada unha sesión vermú e tamén comida con pulpeira. Por outra banda, os nenos poderán gozar do espectáculo infantil con 'bodypainting', xogos populares, pallasos e malabares, entre outros.

En Marea subliña que todos os actos son abertos e os asistentes poderán ir a talleres de poesía lírica e combativa, a charlas sobre valores naturais e sociourbanísticos ou a unha 'jam session cantareira'.

ACTOS PROPIOS

Á marxe do acto convocado polo partido instrumental, cuxa fórmula é de adscrición individual, a maior parte as organizacións ligadas a este espazo preparan os seus propios actos, fóra de Cerna.

Así, Podemos Galicia avanzou esta semana que prevé celebrar o 25 de xullo desde unha perspectiva propia "en clave feminista" e Esquerda Unida presentará o seu acto este xoves.

Anova tamén avanzou xa os seus actos, que arrincarán o 24 cunha xornada de debate en Santiago na que Xosé Manuel Beiras, a deputada da CUP no Parlament catalán Anna Gabriel e a parlamentaria no Congreso de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia disertarán sobre unidade popular e procesos constituíntes.

Do mesmo xeito que fixo no pasado exercicio, Anova terá, así mesmo, o seu propio acto o propio Día de Galicia, unha romaría popular na que aproveitará para facer balance do curso político e avanzar as liñas de actuación dos próximos meses.

Pola súa banda, o BNG promove a habitual manifestación do Día da Patria, que en 2015 fora unitaria (integrando a participación doutras formacións da órbina nacionalista, agora vinculadas a En Marea), aínda que no pasado exercicio as distintas formacións xa recuperaron os seus actos propios.