Tres feridos, entre eles un menor, nun accidente de tráfico en Mos (Pontevedra)

Unha colisión entre dous coches rexistrada este mércores na A-55, á altura de Mos, saldouse con tres persoas feridas. Unha das vítimas do accidente de tráfico é un neno, segundo informou o 112 Galicia.

Foi un particular o que avisou ao 112 sobre as 13,20 horas. Indicou que un dos coches implicados no sinistro envorcara, provocando retencións na zona de curvas de Tameiga, en dirección O Porriño.

O 112 alertou ao 061, aos bombeiros de Ou Baixo Miño e aos de Vigo, ao Servizo de Emerxencias de Mos e á Garda Civil de Tráfico. Os tres feridos foron evacuados polos efectivos sanitarios ao Hospital Nosa Señora de Fátima, en Vigo.

CHOQUE EN O BARCO

Ao redor da mesma hora, unha colisión entre un camión e un coche saldouse cunha persoa ferida no Barco de Valdeorras (Ourense). O sinistro tivo lugar en Millarouso e Santurxo, na N-536, a estrada que conecta O Barco con Sobradelo.

O 112 Galicia tivo coñecemento da situación a través dun aviso do 061. Os efectivos médicos indicaron que estaban a enviar ao momento unha ambulancia.

O 112 alertou ao GES de Valdeorras, a Protección Civil, á Policía Local e á Garda Civil de Tráfico.