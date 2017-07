Controlado o lume de Ribas de Sil, con 126 hectáreas queimadas, e estabilizado o de O Barco, con 64

A Consellería do Medio Rural informou de que o incedio declarado na parroquia de San Clodio, en Ribas de Sil (Lugo), quedou controlado. A última estimación sitúa en 126 as hectáreas afectadas, das que 30 son de monte raso.

No seu control traballaron nove axentes, 29 brigadas, 17 motobombas, dúas pas e nove helicópteros.

Por outra banda, desde as 18,40 horas deste mércores está estabilizado un lume que empezou ás 12,44 horas do mediodía no concello ourensán do Barco de Valdeorras (Ourense), na parroquia de Alixo.

Segundo as primeiras estimacións, a superficie afectada é de 64 hectáreas, a maioría de monte raso. No lugar traballaron un técnico, catro axentes, 20 brigadas, nove motobombas, unha pa e 16 helicópteros.

A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que se debe chamar en caso de detectar algún lume forestal. Ademais, toda a información actualizada sobre incendios forestais poderá ser consultada na conta aberta de twitter: @incendios085.