Verdegaia alerta das irregularidades e do sobrecusto detectado nas obras do Porto Exterior

Nun duro comunicado, Verdegaia, lembra que esta primavera, o Tribunal de Cuentas español concluíu nun informe que o orzamento inciial da obra foi de todo irreal. Polo de agora, van gastados uns 1.000 millóns de cartos públicos.

Vista do porto exterior da Coruña

Ademais, Cuentas sinalou irregularidades na xestión por parte da Autoridade Portuaria, como exceso de contratos sen publicidade e a falta de transparencia nas adxudicacións. Até unha terceira parte dos concursos foron adxudicados de xeito directo, sen libre competencia.

En concreto, a APAC tirou de contratación directa en 35 veces, e de procedimiento negociado sen publicidade en 24 ocasións.

Así mesmo, o Informe sinala outras irregularidades como, por exemplo: a adxudicación de 11 contratos de maneira directa a un mesmo contratista, ás súas filiais ou en UTE, na maioría de casos sen solicitude doutras ofertas, ; e a contratación dun catedrático da Universidade de Aalborg e as súas empresas polo procedemento de adxudicación directa ata en 14 ocasións, o que indica un fraccionamiento do contrato. Dous dos contratos non foron formalizados e responden ao mesmo estudo.

Por outra parte, Verdegaia lembra que no Oano 2013, o Tribunal de Contas da UE cuestionou a eficacia da obra, por carecer conexións coas principais vías de comunicacións. A día de hoxe, as conexións co tren e a autopista son meros proxectos en papel.

Imaxe aérea do castro de Punta Langosteira, agora, inexistente / www.fomento.gob.es/

O ente fiscalizador comunitario preveu que habería que facer máis investimentos significativos ou simplemente Punta Langosteira non valerá para nada. Durante 2016 a UE censurou noutra auditoria o investimento innecesario no proxecto.

Son, polo tanto, varios os contables públicos que atoparon serias eivas en Punta Langosteira. Ante isto, Verdegaia sinala agora que estamos diante da “crónica dun desastre anunciado”, dunha “desvergoña” pois “o porto exterior da Corunha tem-se convertido na obra mais cara de Galiza e ainda nom está claro que poda acabar-se, mas sim sabemos que nom conta nem contará com mercado para funcionar a pleno rendimento.