Marín reclama o seu

Malia que Marín Peixegalego presentou a documentación con todos os requisitos en tempo e forma, a Federación Española de Baloncesto (FEB) rexeitou este martes a súa inscrición na LEB Prata argumentando defectos de forma no pago da cota de inscrición (un primeiro prazo de 10.000 euros) e na presentación do aval bancario por 54.000 euros.

Derbi entre Marin Peixegalego e COB a pasada campaña na LEB Ouro. | Fonte: Diego Torrado (pontevedraviva.com)

Pero da man da Federación Galega de Baloncesto, o Marín Peixe Galego xa enviou recurso á FEB e agarda a rectificación inmediata da Comisión Delegada da FEB e “que se resolva este malentendido na maior brevidade posíbel”. O club emitiu este mércores un comunicado que incluía a reclamación enviada pola Federación Galega para tentar calmar “a traballadores, socios, afeccionados, patrocinadores e empresas que manteñen convenios de traballo” co Marín Peixegalego.

Por se acaso, o club marinense xa mantivo contactos cun gabinete xurídico especializado á espera da resposta da FEB, por se esta fose negativa aos seus intereses. Na mesma situación que o Marín Peixegalego atópase o Zornotza vasco. De xeito sorprendente e ao contrario doutros anos, a FEB apurouse a anunciar unha competición de LEB Prata de 16 equipos, con outros clubs dispostos a ocupar as supostas vacantes na categoría.

Reclamación Federación Galega de Baloncesto:

Con referencia al escrito emitido por esa Secretaría General de la no admisión de la inscripción del equipo Marín Peixegalego en la Liga LEB PLATA por la Comisión Delegada, y en base al artículo 126.a del Reglamento General y de Competiciones (RGYC) de esa FEB, presentamos reclamación a la misma basada en los siguientes hechos:

1º.- La FEB incumple el artº 126.a) del RGYC al no abrir un plazo de reclamaciones para los equipos que no hayan sido inscritos y tengan derechos deportivos.

2º.- La FEB imcumple el artº 126.b) del RGYC al no elaborar una lista con los equipos sin derecho deportivo y con la documentación presentada correctamente en plazo.

3º.- El Club Marín Peixegalego, SI PRESENTA el ingreso de la cuota, como se remitió a esa FEB el día 17/07/17 a las 10.14 hrs. (documento Nº 1 y 2) (en el escrito de esa Secretaría dice que no).

4º.- El Club Marín Peixegalego, presenta lo que esta Federación estima que es un Aval ante la FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO por importe de 54.000€ el día 17/07/17 a las 12.16 hrs. (documento Nº 3 y 4)

5º.- Adjuntamos como documento Nº 5 el Pagaré por importe de 10.000€.

6º..- Adjuntamos como documento Nº 6 el Aval definitivo.

Por todo ello solicitamos se revise la no inscripción del equipo Marín Peixegalego en la Liga LEB PLATA, al haber cumplido en plazo con los requisitos exigidos en el RGYC y se proceda a INSCRIBIR al citado equipo en la competición señalada.

Un saludo

Asdo. Susana Fedz. Fiuza

Secretaria Xeral FEGABA