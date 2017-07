Permanecen controlados os incendios forestais que queimaron 126 hectáreas en Ribas de Sil e 64 no Barco

Os dous incendios forestais rexistrados nos municipios de Ribas de Sil (Lugo) e O Barco de Valdeorras (Ourense) permanecen controlados na mañá deste xoves tras queimar 126 e 64 hectáreas, respectivamente.

Segundo os datos recolleitos ata as 8,45 horas deste xoves pola Consellería do Medio Rural, permanece controlado desde as 19,50 horas do mércores o incendio declarado na parroquia de San Clodio, en Ribas de Sil.

As últimas estimacións sitúan a superficie afectada en 126 hectáreas, das cales 96 son de monte arborado e 30 de raso. Tras o inicio deste lume ás 20,06 horas do martes, levan traballado na súa extinción 10 axentes, 32 brigadas, 19 motobombas, dúas pas e nove helicópteros.

Tamén segue controlado desde as 21,03 horas do mércores o incendio que comezou ás 12,44 horas desa xornada na parroquia de Alixo, no Barco de Valdeorras.

Neste caso as últimas estimacións sitúan a superficie afectada polo lume en 64 hectáreas de monte raso. Na súa extinción levan traballado un técnico, seis axentes, 23 brigadas, 10 motobombas, unha pa e 16 helicópteros.