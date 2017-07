Ferida unha persoa nunha colisión en Melide (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado ao producirse unha colisión entre tres coches no municipio de Melide (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, este accidente de tráfico ocorreu sobre as 20,30 horas do mércores no punto quilométrico 45 da estrada AC-840.

Tras recibir a alerta do sinistro a través de Urxencias Sanitarias, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias 112 informou do sucedido á Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e Bombeiros de Arzúa.

A persoa ferida na colisión, segundo concretaron as mesmas fontes, foi levada nunha ambulancia ao momento de Atención Continuada (PAC) da zona.