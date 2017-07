Chega a Burela (Lugo) o pesqueiro cos dous tripulantes rescatados dun veleiro que se afundiu por unha vía de auga

Os dous tripulantes dun veleiro británico rescatados por un pesqueiro tras sufrir unha vía de auga na tarde do mércores chegaron na madrugada deste xoves ao porto lucense de Burela.

UN pesqueiro leva a Burela aos tripulantes dun veleiro que sufriu vía de auga | Fonte: Europa Press

Así o confirmaron a Europa Press fontes de Salvamento Marítimo, que concretaron que ás 1,23 horas deste xoves o pesqueiro 'Faro de Burela' chegou ao porto lucense cos dous rescatados tras afundirse o seu veleiro a unhas 83 millas ao norte de Estaca de Bares.

Ás 14,50 horas do mércores o veleiro británico 'Stereden vai Bro', con bandeira de Reino Unido, emitiu un aviso de socorro e o pesqueiro 'Faro de Burela', que estaba próximo ao lugar do naufraxio rescatou aos dous tripulantes, un deles de nacionalidade británica e outra italiana.

Ás 15,45 horas do mércores os dous tripulantes estaban a bordo do pesqueiro e, segundo indican as mesmas fontes, atopábanse "en perfecto estado", xa que non presentaban "ningún síntoma" que requiese asistencia sanitaria. Ás 1,23 horas deste xoves chegaron ao porto.

Fontes de Salvamento explicaron que o afundimento se produciu despois de que a botavara de proa do veleiro, antigo de madeira con dous mastros, rompese e abrise unha vía de auga no casco.