Permanecen baixas as reservas do grupo sanguíneo Cero positivo en Galicia

As reservas do grupo sanguíneo Cero positivo (0+) atópanse baixas na Comunidade galega, mentres que as de Cero negativo (0-), A negativo (A-) e A positivo (A+) permanecen normais, segundo a información facilitada este xoves pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Unha unidade móbil do CTG para doar sangue | Fonte: Europa Press

Deste xeito, ADOS lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro luns, 24 de xullo, acudirán unidades móbiles aos municipios coruñeses de Ferrol -Praza de España-, Laxe -diante do Concello-, A Coruña -Cantón Pequeno-, Santa Comba -fronte ao centro de cultura- e Porto do Son -diante do centro de saúde de Portosín-.

Tamén o luns haberá unidades móbiles de ADOS nas localidades lucenses do Saviñao -campo da feira- e Escairón -fronte ao Concello-; así como en Ourense -Rúa do Paseo-.

Mentres, na provincia de Pontevedra trasladaranse o luns unidades móbiles ás localidades do Grove -Praza do Corgo-, Gondomar -Estación de Autobuses- e Nigrán -diante do Concello-.