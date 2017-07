Os afiliados estranxeiros aumentan un 5,5% en Galicia ata os 31.676 en xuño

O número medio de afiliados estranxeiros á Seguridade Social en Galicia alcanzou os 31.676 en xuño, o que supón un crecemento interanual do 5,55 por cento.

Un traballador estranxeiro | Fonte: Europa Press

Do total de afiliados estranxeiros en Galicia, 14.143 proceden de países da Unión Europea e 17.533 de rexións fóra da UE, segundo os datos publicados este xoves polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

En concreto, da Unión Europea os países con máis afiliados estranxeiros na comunidade de Galicia son Portugal (7.126), Romanía (2.919) e Italia (1.309).

De fóra da UE, a maioría proceden de Brasil (1.942), de Marrocos (1.746), de China (1.490) e de Colombia (1.427), entre outras rexións.

Por réximes, na Comunidade galega 20.106 corresponden ao xeneral; 1.224, ao agrario; 3.144, ao de fogar; 5.973, ao de autónomos; e 1.229, ao de mar; mentres que non hai ningún no de carbón.

DATOS ESTATAIS

En total en España, a Seguridade Social gañou 13.822 cotizantes estranxeiros en xuño, un 0,7% máis en relación ao mes anterior, ata situarse o número de inmigrantes en alta en 1.875.413 ocupados, segundo informou este xoves o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Con este avance, a afiliación de estranxeiros á Seguridade Social encadea cinco meses consecutivos de incrementos. Do total de inmigrantes afiliados, 1.572.877 cotizaban no Réxime Xeral; 297.601 en Autónomos; 4.789 no Réxime do Mar, e 146 no do Carbón. En termos interanuais, a afiliación de estranxeiros aumentou o pasado mes de xuño en 127.612 persoas (+7,3%).

Por réximes, en xuño rexistráronse aumentos mensuais da afiliación estranxeira no Réxime do Mar (+2,6%), no de Autónomos (+1,1%) e no xeneral (+0,6%), mentres que o do Carbón presentou un descenso do 2,1% respecto de maio.

Dentro do Réxime Xeral, un total de 303.174 estranxeiros, o 19,3%, traballaba na hostalaría, mentres que o 12,1% facíao no comercio (191.386 afiliados), e o 8% nas actividades administrativas e servizos auxiliares (125.826 cotizantes).

Así mesmo, e dentro deste réxime, 224.327 estranxeiros encadrábanse no sistema especial agrario, un 8,7% menos que en maio, e 186.121 no do fogar, cun retroceso mensual do 0,3%.

ROMANESES, Os MÁIS NUMEROSOS

Do conxunto de inmigrantes afiliados á Seguridade Social a peche de xuño, un total de 1.074.995 procedían de países non comunitarios e o resto (800.418) proviñan de países membros da UE.

Dentro dos países non comunitarios, 230.470 eran de nacionalidade marroquí e 99.437 de nacionalidade chinesa. Ecuador totalizaba a peche do mes pasado 71.104 traballadores cotizantes, seguido de Colombia, que conta con 56.629 cotizantes.

O resto de afiliados non comunitarios repártense entre Bolivia (50.431), Ucraína (43.847), Paraguai (35.048), Paquistán (33.562), Senegal (31.873) e Arxentina (31.632).

Pola súa banda, dos que proceden da UE-27, romaneses, italianos e británicos son os máis numerosos, con 340.086, 100.816 e 65.360 cotizantes, respectivamente. Séguenlles búlgaros e portugueses, con 60.204 e 47.982, e franceses e alemáns, con 45.675 e 42.064 afiliados.

COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, Cataluña e Madrid seguiron concentrando algo máis de catro de cada dez estranxeiros afiliados á Seguridade Social a peche de xuño, ao sumar entre ambas o 43,8% do total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 454.476 estranxeiros cotizantes, mentres que en Madrid a cifra era de 366.666.

Tras estas dúas rexións situáronse Andalucía, con 218.609 afiliados estranxeiros; Comunidad Valenciana, con 191.552 ocupados; Baleares, con 107.251; Canarias, con 88.956; Murcia, con 86.742; Aragón, con 76.870; Castilla-La Mancha, con 62.727; País Vasco, con 56.141, e Castilla e León, con 51.736.

As comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta á Seguridade Social ao finalizar xuño foron Galicia, con 31.676 estranxeiros; Navarra, con 22.764; La Rioja, con 14.804; Asturias, con 13.245; Extremadura, con 13.104; Cantabria, con 10.985, e as cidades autónomas de Melilla, con 4.419, e Ceuta, con 2.690.

En termos mensuais, a afiliación de traballadores estranxeiros aumentou en xuño en todas as comunidades autónomas, salvo en Andalucía (-10,1%), Murcia (-5,3%), Navarra (-0,4%), Comunidad Valenciana (-0,2%) e La Rioja (-0,2%).