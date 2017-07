Expertos destacaron este xoves no marco do V Congreso sobre prevención e represión do branqueo de capitais que as reformas normativas representan "medidas necesarias" para loitar contra este delito.

V Congreso sobre prevención de branqueo na EGAP. | Fonte: Europa Press

Así, no marco da inauguración do congreso que se celebra este xoves e venres na Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela, a directora da EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, destacou que as reformas normativas "son medidas necesarias para combater un dos delitos que en maior medida minan os sistemas e institucións financeiras".

Ademais, sinalou que "lamentablemente, peores consecuencias ten para a seguridade dos cidadáns e para a súa confianza no funcionamento das institucións".

"Vivimos nun tempo no que termos como paraísos fiscais, sociedades opacas e corrupción son habituais nos medios de comunicación e non debemos rendernos nin dar pos suposta esta realidade", recalcou.

Pola súa banda, o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, fixo fincapé en que a posta en marcha deste quinto congreso sobre prevención e represión do branqueo de diñeiro "significa un compromiso para tratar esta materia, que leva presente desde hai moitos anos na comunidade debido á secuela do narcotráfico".

EVOLUCIÓN

Así mesmo, o director xeral manifestou que a normativa ao redor desta temática experimentou numerosas modificacións lexislativas nos últimos anos, polo que a celebración desta actividade "cobra aínda máis importancia", abundou.

Este V Congreso sobre prevención e represión do branqueo conta coa participación de destacados expertos en Dereito e Economía, que abordarán, entre outros temas, a evolución do delito de branqueo de capitais durante os últimos anos en España e a incidencia destas últimas reformas levadas a cabo para combatelo no marco da economía e a sociedade dixital.