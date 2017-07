Os traballadores do metal da Coruña pensan en ir á folga indefinida en setembro se non hai acordo antes

Os traballadores do sector do metal da Coruña pensan en ir á folga indefinida a partir de setembro se antes non hai un acordo entre sindicatos e patronal sobre o novo convenio, atascado desde hai semanas e que o sector non renova desde 2014.

Manifestación do metal da Coruña, este xoves | Fonte: Europa Press

O escollo reside no que as centrais consideran as súas liñas vermellas: a demanda de establecemento de límites ás ETT e as mutuas e a subrogación do emprego.

Este xoves, na sexta xornada de folga, o seguimento volveu a ser elevado, segundo fontes sindicais consultadas por Europa Press, nos principais polígonos da comarca coruñesa, da zona de Santiago e de Ferrolterra.

En declaracións a Europa Press, o portavoz da CIG-Industria da Coruña, Eduardo Caamaño, destacou que a posibilidade do paro indefinido "é o que se comenta en todas as asembleas" de profesionais.

"HAI QUE ENDURECER"

"O que está claro é que hai que endurecer", destacou, tras máis dunha semana sen contacto coa patronal, á que acusou dun comportamento "pirata". "Só se preocupa do seu propio cu", criticou.

Na capital herculina, coincidindo cos paros, centos de traballadores, máis que nas anteriores ocasións, segundo as fontes consultadas, manifestáronse desde a praza de Pontevedra ata a de Luís Seoane, onde se atopa a sede dos empresarios, fronte á que levaron as súas protestas.

Mentres, en Santiago a marcha levou aos traballadores desde o polígono do Tambre ata a céntrica Rúa do Vilar, na zona vella. Neste punto, ás portas da Confederación de Empresarios de Galicia, corearon os seus consignas en defensa dun convenio para o metal "digno".

Pola súa banda, en Ferrol desenvolveuse unha concentración no polígono dá Gándara, onde os traballadores analizaron a situación en asemblea.