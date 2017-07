O Corpo Nacional de Policía, como noutros anos, despregará, con motivo dos eventos festivos do 25 de xullo, Día de Galicia e Festividade de Santiago Apóstolo, un "dispositivo extraordinario" de seguridade que, singularmente, terá "unha especial dimensión na cidade de Santiago de Compostela ao obxecto de poder garantir o normal desenvolvemento dos distintos actos".

Catedral de Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press

Así o informou a Delegación do Goberno en Galicia, que matizou que, "por razóns de eficacia e seguridade non é posible especificar o número exacto de efectivos". No entanto, explicou que os efectivos ordinarios da Comisaría Local de Santiago de Compostela "están a ser convenientemente reforzados con efectivos especializados da Xefatura Superior de Policía de Galicia".

En cocreto, apunta que participan Unidades de Intervención Policial (UIPs), Servizo de medios aéreos, Unidades de Prevención e Reacción (UPRs), Brigada Móbil, TEDAX-NRBQ, GOES, Guías Caninos, Unidades de subsolo e Cabalaría.

A Delegación apuntou, así mesmo, que "están establecidos canles de coordinación e comunicación entre todos os axentes de seguridade de todos os corpos implicados", como son a Garda Civil, Policía Local de Santiago, Protección Civil, Unidade Adscrita á Xunta de Galicia, bombeiros e outros.

No que se refire ao dispositivo específico da cidade de Santiago de Compostela, terá como obxectivo principal "garantir o normal desenvolvemento dos distintos actos programados", subliña a Delegación, que sitúa as súas "grandes liñas de xestión operativa" na "prevención delincuencial, en xeral; o mantemento da orde pública e a adecuada canalización das aglomeracións de persoas".

Respecto diso, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, manifestou a Europa Press que "este ano o Corpo Nacional de Policía ten previsto un amplo dispositivo para garantir a seguridade na celebración das festas do Apóstolo".

Villanueva lembrou que se trata dun dispositivo "que xa comezou a desenvolverse desde principios de xullo e que intensificará de face aos días grandes do 24 e 25 de xullo".

"MOI PREPARADO"

"É un dispositivo moi preparado, similar ao que se despregou o ano pasado, no que non houbo que lamentar incidentes. Quero lembrar que os axentes despregados na cidade son tanto aqueles que son visibles como os que non van uniformados", abundou.

Neste sentido, recalcou que "o obxectivo é celebrar estes días como o que son: unha festa". "Lembrar aos asistentes aos lumes da noite do 24 que non estará permitido o acceso de mochilas en zonas de moita afluencia como pode ser a praza do Obradoiro ou a Alameda", apuntou.

"As cifras dos axentes que estes días estarán en Galicia non se poden concretar por motivos de seguridade, pero tal e como dicía serán axentes uniformados, e de paisano", segundo engadiu. "Todos eles traballasen coordinados co resto de axentes implicados en garantir ao máximo a seguridade nestes días", sentenciou sobre as distintas unidades que participan no dispositivo.

RESTRICIÓNS

Segundo informou o Concello de Sanitago, por motivos de seguridade restrinxirase o acceso con mochilas e bolsos de gran tamaño na Praza do Obradoiro na tarde-noite do 24 de xullo.

Na mañá do día 25 durante os actos da Ofrenda ao Apóstolo, a restrición afectará ao Obradoiro e á Catedral compostelá, segundo a información facilitada polo Concello de Santiago a Europa Press.

O 24 de xullo a restrición de acceso ao Obradoiro aplicarase a partir das 18,00 horas, momento no que quedará a praza pechada para facilitar o acceso do público ao espectáculo e o dispositivo de seguridade do mesmo.

A partir das 22,00 horas e ata o final dos lumes prohibirase o tránsito de peóns polas rúas Trindade e Raxoi por atoparse dentro do perímetro de seguridade.

Na mañá do 25 de xullo, concreta o Concello, o paso polo Obradoiro estará restrinxido entre as 9,00 e as 14,00 horas. Ademais, quedará prohibido o acceso con mochilas e bolsos de gran tamaño.

CONSIGNA

O Concello de Santiago explicou que, como é habitual, habilitarase como consigna o pavillón de Lorenzo da Torre, situado en Costa Nova de Abaixo, preto de Xoán XXIII.

O horario de consígnaa habilitada será o luns 24 de xullo de 18,00 a 1,00 horas; e na mañá do martes día 25 de 8,00 a 13,00 horas, segundo concretaron as mesmas fontes municipais.

TRÁFICO

Debido á intensidade do tráfico prevista na noite do 24 de xullo, recoméndase aos condutores utilizar a autoestrada AP-9 ara a circunvalación da cidade.

Tamén se lembra por parte do Concello a "importancia de prestar atención aos paneis variables" situados nas entradas ao centro urbano compostelán e, sobre todo, os situados na AP-9 e no periférico. No relativo ao estacionamento, aconséllase aparcar os vehículos fose do centro e evitar o tránsito polas súas inmediacións.

Ademais, na xornada do martes 25 por mor das manifestacións que sairán da Alameda, o Concello recomenda aos condutores evitar a contorna de Praza de Galicia entre as 11,30 e as 14,30 horas. Con todo, a Concellaría de Medio Ambiente e Convivencia do Concello de Santiago pide que se desculpen as molestas que estas medidas poidan ocasionar.

Sobre o dispositivo de tráfico, a Delegación do Goberno explicou que o 25 de xullo "será un dos días nos que hai maior número de desprazamentos en toda a comunidade".

Por iso, a Agrupación de Tráfico da Garda Civil "incrementa a presenza de axentes que velarán pola seguridade dos cidadáns que se despracen por estrada, auxiliarán aos condutores que o necesiten e buscando facilitar a fluidez do tráfico".

VIXILANCIA

En concreto, indicou que se intensificará a vixilancia nas entradas e saídas da capital galega e, como medida adicional, por razóns de seguridade viaria, mobilidade e de fluidez da circulación, en concordancia coas datas en que se prevén desprazamentos masivos de vehículos, así como polo perigo intrínseca da carga de certos vehículos, destaca que "se restrinxirá o transporte de mercadorías, a celebración de probas deportivas e transporte de mercadorías perigosas" desde o luns 24 de xullo, ás 14,00 horas, e ata o martes 25 de xullo, ás 24,00 horas.

"Esta restrición non será de aplicación a vehículos que en función da súa urxente utilización en labores de extinción de incendios, protección do medio ambiente, mantemento das condicións de vialidad das estradas e salvamento de vidas humanas e que precisen facelo en réxime de transporte especial, teñan que ineludiblemente circular no horario restrinxido citado", matiza a Delegación do Goberno.