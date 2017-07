Feijóo: “Os convocantes de manifestacións o 25X son os responsables de que transcurran con normalidade”

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advertiu este xoves que a posibilidade de que haxa disturbios durante a noite do 24 de xullo ou durante as celebracións do Día da Patria Galega dependerán das distintas organizacións convocantes de actos e manifestacións.

Manifestación de mozos nacionalistas un 25 de xullo | Fonte: Galiza Nova

Así, preguntado por GC sobre a presenza de antidisturbios na cidade durante esas datas, Feijóo destacou que o pobo galego é “un pobo pacífico”, pero insistiu en que se hai problemas dependerá de quen os crea. “As distintas organizacións convocantes serán as responsables de que os actos transcurrran con normalidade”, dixo.

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo tamén aproveitou para criticar a En Marea, cuxas formacións realizarán varios actos. Así, ironizou con que “son moitos e non se poñen dacordo”. “Os mesmos que están nun grupo parlamentario todos xuntos resulta que fan tres actos diferentes o vindeiro 25 de Xullo”, chanceou.