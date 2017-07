O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu este xoves que el "non" vai romper o acordo político xestado en Galicia en demanda da transferencia da Autoestrada do Atlántico (AP-9), polo que non ve necesario "abundar" nel no Parlamento, senón alcanzar máis consensos. Iso si, retou aos seus rivais políticos a que, se algún quere desmarcarse, "o diga".

Audasa, autoestrada AP-9 Ferrol-fronteira portuguesa | Fonte: Europa Press

Preguntado pola petición de toda a oposición relativa a que compareza na Cámara para explicar a súa postura sobre o traspaso e despois de que o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, afirmase que non é necesario porque "hai unanimidade", o presidente galego incidiu este xoves na mesma idea despois do Consello da Xunta.

"Se estamos de acordo na transferencia da AP-9, ¿de que se trata? ¿De romper o acordo? Eu non vou romper o acordo sobre a transferencia. Chegamos a un acordo no Parlamento que imos manter. Se agora hai distintos responsables políticos en Galicia que o queren romper, que o digan", remarcou.

A polémica recrudeceu despois de que o Goberno central vetase por segunda vez debater no Congreso dos Deputados unha iniciativa que partiu da Cámara autonómica co apoio unánime de PPdeG, PSdeG, En Marea e BNG.

Feijóo reafirmouse en que, pola súa banda, o pacto segue vixente e esgrimiu que, ao seu xuízo, o que "é necesario" é alcanzar "máis acordos", non "abundar" nos que xa se lograron.

Dito isto, á espera de "ver" como se "xestiona" o pacto selado no seu día ao redor da AP-9, mostrouse sorprendido de que os grupos que queren que o teito de gasto "vaia rápido" ao Parlamento para axilizar o pleno que queda pendente antes do período vacacional, urxan agora outro sobre a AP-9.

INSISTE NO CUSTO DAS PEAXES BONIFICADAS

"Non hai ningunha discusión no traspaso da AP-9. Estamos todos de acordo, pero o Goberno galego non asumirá transferencias que lle supoñan máis gasto a Galicia", aseverou.

Dito isto, retou a aqueles partidos que queiran "pagar as peaxes da Barcala e Rande" a admitilo, anticipando que os populares "non" están dispostos a aceptalo. "Queremos que as financie o Goberno central, que é quen as ten que financiar", remarcou, para concluír que despois tocará "seguir" demandando o traspaso.