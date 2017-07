O alcalde do municipio lucense de Palas de Rei, Pablo Taboada, elixido polo PP, cualificou de "desproporcionada" a súa condena por prevaricación e acoso laboral á secretaria municipal.

A Audiencia Provincial de Lugo condenou a este político a nove anos de inhabilitación por prevaricación ao convocar o pleno no que foi cesada a secretaria municipal e a outros 15 meses de prisión por un delito de acoso laboral contra esta traballadora. Tamén resulta condenado o seu antecesor, Fernando Pensado, ao que se lle impoñen oito anos de inhabilitación e 15 de meses de prisión, mentres que tamén son inhabilitados catro concelleiros máis.

Pablo Taboada confesou que aínda non "leu" a sentenza, aínda que si que lla comunicou "o asesor xurídico". "Lereina, farei unha valoración e en principio acatala e aceptala, aínda que non a compartimos", afirmou. Con todo, anticipou que vai estudar "todas as posibilidades" das que dispoñen para recorrela.

"Cando menos algo desproporcionada si que nos parece, pero aceptamos a decisión e a partir de aí imos tentar buscar o recurso e tentar buscar a xustiza que parece que resulta esquiva", afirmou.