Vítimas instan ao portavoz do PP en Santiago a pedir perdón no pleno do Concello

Un portavoz da plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois fai catro anos instou ao portavoz do PP de Santiago, Agustín Hernández, a pedir perdón e esixir a creación de "algo tan democrático" como a creación dunha comisión de investigación parlamentaria sobre o sinistro ferroviario.

Vítimas de Angrois instan a Hernández a pedir perdón no pleno | Fonte: Europa Press

Arturo Domínguez, o irmán do presidente da asociación, tomou a palabra ao comezo do pleno do Concello compostelán, onde leu unha intervención coa que advertiu de que aos afectados polo descarrilamento "ninguén" lles "manipula", en referencia a declaracións do número 1 dos populares galegos e titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Pola contra, subliñou que "hai xente honesta e boa" que lles apoia nas súas reivindicacións de "verdade, xustiza e reparación", mentres que outras persoas, segundo contrapuxo, "só defenden os seus intereses".

Xusto antes de iniciar o pleno e tomar a palabra, o propio Hernández achegouse ao palco de invitados para saudar a Domínguez e a Esperanza Fernández, cuxo pai e cuñada faleceron no sinistro do convoi.

Con eles cruzou unhas breves palabras. Durante o discurso, desde a súa cadeira de brazos, o rostro de Hernández estivo menos distendido, tendo en conta que foi aludido directamente pola representación das vítimas.

A participación da plataforma prodúcese coincidindo co debate no Consistorio santiagués dunha iniciativa do BNG coa que esixe a posta en marcha do sistema de control da velocidade 'ERTMS' na totalidade da liña Ourense-Santiago, tamén onde se produciu o accidente, na curva da Grandeira.

Ademais, os nacionalistas animarán a toda a corporación a secundar a manifestación que as vítimas teñen convocada este luns, 24 de xullo, polo cuarto aniversario.

Esta invitación foi trasladada, igualmente, por Arturo Domínguez, quen recalcou que aos afectados gustaríalles que "todos" os grupos políticos estivesen presentes.

