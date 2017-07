O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor os pasos que se deron para a modernización da Administración autonómica, e avogou por seguir avanzando co obxectivo de prestar un servizo máis eficaz e eficiente á sociedade.

Alfonso Rueda nun acto en Vigo | Fonte: Europa Press

Así o trasladou antes de protagonizar unha charla do Foro CEP Actualidade Empresa, en Vigo, onde incidiu en que a administración traballa para ser "máis accesible", para ofrecer un servizo "sen papeis" e aberto as 24 horas do día, e para, en definitiva, facer "as cousas máis sinxelas".

Durante a súa intervención, tamén destacou que, neste obxectivo, nos últimos anos reduciuse o tamaño da administración e os seus entes paralelos.

Deste xeito, lembrou que xa causaron baixa 86 entidades --o que supón un aforro de máis de 80 millóns de euros cada ano-- e a intención é suprimir case 100.