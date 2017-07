A Xunta aspira a baixar a tres meses o tempo de valoración de discapacidade con médicos do Sergas

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou unha proposta para tentar "mellorar" os procesos de valoración de discapacidade en Galicia e rebaixar o tempo de tramitación dos 16 meses actuais a tres, tal e como prevé a normativa reguladora do procedemento.

Consello da Xunta deste xoves 20 | Fonte: Europa Press

Segundo o plan exposto polo conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, na reunión semanal do Executivo e ao que aludiu Feijóo na rolda de prensa posterior, aspírase a "coordinar" equipos sanitarios e de valoración social para rebaixar a bolsa de persoas con discapacidade que esperan a tramitación do seu recoñecemento na comunidade.

Neste proceso, unha das claves novas será que os médicos do Servizo Galego de Saúde que así o desexen poderán "voluntariamente" facer as valoracións, informes que as persoas en situación de discapacidade poderán trasladar aos servizos sociais e así axilizar o proceso.

"Temos que ser máis áxiles", dixo Núñez Feijóo, que apostou por "coordinar servizos" co obxectivo de "reducir a bolsa de persoas pendentes de ser revisadas" nunha cuestión na que a Xunta fai un "esforzo importantísimo"

ACCESO Á HISTORIA CLÍNICA

Ademais de "utilizar á persoa médico do Sergas" que así o desexe, a Xunta aposta por que o persoal médico dos equipos de valoración social poida acceder tamén aos datos da historia clínica electrónica das persoas que estean pendentes de ser valoradas, co obxectivo de "evitar desprazamentos innecesarios" e "simplificar" a interacción cos solicitantes.

"Mesturando as dúas ferramentas tentaremos baixar desde 16 meses a tres meses para a valoración de persoas pendentes do expediente de discapacidade, o que supón reducir cinco veces o tempo que se tarda", dixo o presidente galego, un proxecto que permitirá "realizar ao redor de 1.500 valoracións por mes".

Preguntado respecto diso, Alberto Núñez Feijóo apuntou que se pactou "un plus" con Sanidade para "gratificar" aos profesionais que se somen a esta iniciativa, dado que son cuestións que "non entran dentro das previsións sanitarias".

Política Social achegará con este fin 360.000 euros entre os anos 2017 e 2018, un acordo ao que se sumará a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Ademais, a finais deste ano o sistema "avaliarase" para coñecer o seu funcionamento.

TRANSPORTE ESCOLAR ADAPTADO

Por outra banda, a Consellería de Cultura facilitará o próximo curso o servizo de transporte adaptado a 52 alumnos con discapacidade, ao amparo e unha addenda ao convenio e colaboración subscrito con Cruz Roja e ao que deu este xoves luz verde o Consello da Xunta.

Cun investimento de máis de 179.000 euros, a consellería financiará o importe dos desprazamentos de ida e volta desde os domicilios dos nenos aos seus centros escolares, así como desde os centros nos que reciban tratamento rehabilitador cando coincida co horario escolar.

O servizo estará adaptado ás necesidades horarias dos alumnos, condicionadas polos seus tratamentos médicos, e prestarase en vehículo adaptado e co pertinente servizo de acompañamento e atención ao alumnado, no que participarán 12 coidadores. Educación farase cargo do 80 por cento do gasto derivado da prestación deste servizo.