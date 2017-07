Evacuan de Cíes ao Cunqueiro a un mozo con cadro agresivo e violento que xa foi denunciado días atrás por acoso

Axentes da Policía Local de Vigo evacuaron das Illas Cíes ata o Hospital Álvaro Cunqueiro a un mozo de 24 anos que presentaba un cadro agresivo e violento, e que en días previos xa tivo que ser trasladado desde o arquipélago por axentes por acosar sexualmente a unha traballadora.

Tal e como informou a Policía Local, este sábado, unha muller que traballa nas illas comunicou a unha patrulla que estaba a sufrir acoso por parte dun visitante, que lle realizou proposicións de índole sexual de maneira insistente, ata obrigala a abandonar o areal e refuxiarse nun local.

Ante estes feitos, os axentes identificaron o autor, I.H.G., nacido en Almería e residente de El Ejido, ao que lle instruíron dilixencias xudiciais e conduciron ata o embarcadoiro para o seu traslado ata a cidade de Vigo.

Tras iso, este mércores unha dotación foi requirida por un establecemento de Cíes porque un usuario supostamente causou desfeitas e intimidou a outras persoas esgrimindo unha arma branca. Os axentes iniciaron a procura do autor destes feitos, que coincidía coa descrición dos denunciado días antes, pero non conseguiron localizarlle ata a mañá deste xoves.

Así, comprobouse que se trataba do mesmo mozo, que presentaba un cadro de excitación e agresividade "fóra do normal", polo que foi trasladado de forma involuntaria ata a cidade. Unha vez no Porto de Vigo, foi recoñecido polo persoal dunha ambulancia e conducido inmediatamente ao Hospital Álvaro Cunqueiro.