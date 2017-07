Un portavoz da plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois fai catro anos instou ao portavoz do PP de Santiago, Agustín Hernández, a pedir perdón e esixir a creación de "algo tan democrático" como unha comisión de investigación parlamentaria sobre o sinistro ferroviario.

Vítimas de Angrois instan a Hernández a pedir perdón no pleno | Fonte: Europa Press

Arturo Domínguez, irmán do presidente da asociación, tomou a palabra ao comezo do pleno do Concello compostelán, onde leu unha intervención coa que advertiu de que aos afectados polo descarrilamento "ninguén" lles "manipula", en referencia a declaracións do número 1 dos populares galegos e titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Pola contra, subliñou que "hai xente honesta e boa" que lles apoia nas súas reivindicacións de "verdade, xustiza e reparación", mentres que outras persoas "só defenden os seus intereses".

Xusto antes de iniciar o pleno e tomar a palabra, o propio Hernández achegouse ao palco de invitados para saudar a Domínguez e a Esperanza Fernández, cuxo pai e cuñada faleceron no sinistro do convoi.

Con eles cruzou unhas breves palabras. Durante o discurso, desde a súa cadeira de brazos, o rostro de Hernández estivo menos distendido, tendo en conta que foi aludido directamente pola representación das vítimas.

INICIATIVA DO BNG SOBRE 'ERTMS'

A participación da plataforma produciuse a raíz do debate dunha iniciativa do BNG coa que Goretti Sanmartín esixiu a posta en marcha do sistema de control da velocidade 'ERTMS' na totalidade da liña Ourense-Santiago, tamén na curva da Grandeira.

Ademais, os nacionalistas animaron a toda a corporación a secundar a manifestación que as vítimas teñen convocada este luns, 24 de xullo, polo cuarto aniversario. Esta invitación foi trasladada, igualmente, por Arturo Domínguez.

INTERVENCIÓN DA PLATAFORMA

Na súa quenda de palabra, Domínguez subliñou que nesta traxedia "evitable" están "involucrados" o Ministerio de Fomento e as empresas públicas Renfe, Adif e Ineco.

Por iso, destacou que "é en comisión onde se deben depurar as posibles responsabilidades políticas", e solicitou --de novo en alusión velada aos populares-- que "non traten de enganarse" nin de enganarlles "dicindo que hai un xuízo en marcha".

"No xulgado estableceranse as posibles responsabilidades penais, pero en ningún caso depuraranse as responsabilidades políticas", aseverou.

ALUSIÓNS A HERNÁNDEZ

Xa cara ao final, dirixiuse directamente a Hernández para lembrarlle que dixo que non se conte con el para "un uso político dun drama".

Trouxo a colación o primeiro aniversario, cando o Goberno cambiou o día das Medallas de Galicia e á entrada foron recibidos por "axentes antidisturbios".

Tamén lle sinalou os 39 concellos galegos nos que alcaldes do PP votaron a favor ou se abstiveron sobre a demanda da investigación, para preguntarlle se "están a usar os seus compañeiros do PP" o drama.

"Señor Hernández, se é realmente un demócrata e, como di, ten corazón, pídanos perdón e esixa publicamente algo tan lexítimo e democrático como a comisión de investigación", concluíu.

PRONUNCIAMENTO DO PP

Case tres horas despois, xa durante o debate do texto do Bloque, por parte do PP foi o propio Hernández o que argumentou a abstención do seu grupo á demanda de que o 'ERTMS' instálese nos últimos quilómetros do tramo.

Comezou contestando á plataforma que supón que "a súa dor" foi o que fixo que focalizase na súa persoa "palabras e sentimentos" dos que cre non ser "merecedor". Con todo, afirmou manter "todo" o seu respecto por Domínguez.

O popular rexeitou entrar no fondo das causas do sinistro, ao carecer de toda a información, algo que asegurou que expón "con total humildade".

De feito, defendeu que "política e tecnicamente" pode ser el, "de todos os membros políticos deste pleno, quen poida ter máis coñecementos técnicos" do asunto, e tamén polas responsabilidades políticas que ostentou --foi conselleiro de Infraestruturas--.

A continuación, acusou ao BNG de "manexo da información" co seu texto, e tamén de "aproveitar esta traxedia para airear unha suposta discriminación de Galicia en seguridade".

Defendeu, así mesmo, a investigación realizada pola CIAF, o organismo colexiado adscrito a Fomento que foi reprendido por Europa, pero engadiu que comprende e apoia "as peticións de complementar e avanzar no proceso de investigación para esclarecer ata o fin as causas e para evitar calquera rastro de discrecionalidad ou de falta de independencia".

Así, chamando a "acabar coa utilización interesada e partidista dalgúns", e remarcando que non se refire nin a vítimas nin á súa asociación, avogou por esixir a posta en servizo do 'ERTMS' en toda a liña e por que o Consistorio "se sitúe en solidariedade" cos afectados "e coa determinación de que se depuren todas as responsabilidades, sen ningún tipo de condicionante".

Era esa a súa emenda, segundo explicou, que foi rexeitada polo grupo autor da proposta, que saíu adiante co voto favorable de Compostela Aberta, PSOE e BNG.

"FUN TESTEMUÑA DIRECTA"

Na réplica, Hernández subliñou que foi "testemuña directa" dos feitos o 24 de xullo de 2013, e asegurou que "no recordo aínda pesan imaxes que desexaría esquecer" e non pode. "Só os que estivemos alí a pé de vía sabemos o que vimos e vivimos. Sentín o que é querer e non poder", relatou.

Sen pretender "comparar" a súa situación coa das vítimas, "porque unha perda é insuperable", incidiu en que no seu caso o accidente de Angrois "non é un relato escoitado": "A min non mo contaron, eu estiven alí, eu vivino", fixo fincapé.

Por iso repetiu "que ninguén conte" con el "para utilizar esta traxedia politicamente" e "para ser un peón en busca do desgaste de políticos e de gobernos".

E insistiu en que non se refire a as vítimas senón "a aqueles que dispostos a obter réditos utilizan todas as ferramentas" ao seu alcance. "A quen fala sen saber. A quen tenta enredar. A eses refírome. Aos que desprezan ás vítimas. Aos advenedizos das redes sociais", censurou, para, nese momento, citar ao edil de Compostela Aberta Manolo Deus e ao alcalde, "que neste pleno retuitearon cuestións respecto diso deste tema".

Nesta liña, mostrouse contrario a apoiar "xuízos paralelos" e a ser "parte de actitudes inquisitoriales de partidos que non cren nin respectan a división de poderes", pero volveu a mostrar o seu desexo por que se saiba "a verdade, sen limitacións".

"Queremos saber e por iso esiximos a verdade sen ataduras, a través de investigacións serias e exhaustivas, para identificar calquera responsabilidade", remachou, para puntualizar que estas teñen que ser "feitas no momento adecuado".

ALCALDE E PSOE

Despois disto interveu o rexedor, Martiño Noriega, quen apuntou que el "tamén" estivo no hospital e no pavillón que se habilitou para o recoñecemento dos falecidos. "Non nos fai nin mellores nin peores. Unicamente estabamos alí", destacou.

Neste escenario, tachou de "inaceptable" a posición do PP "a nivel de Estado" ao "impedir" a comisión de investigación, e advertiu de que "non se pasará páxina ata que se depuren responsabilidades".

Por parte do PSOE, Paco Reyes explicou o cambio de postura do seu partido sobre a investigación política por "cambios substanciais" nas "circunstancias" que rodean ao sinistro.