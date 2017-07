A Xunta financiará o vindeiro ano 24 rallys que terán lugar en Galicia

A Xunta financiará todos os campionatos de rallys que terán lugar en Galicia en 2017. Así o aprobou o Consello da Xunta mediante a sinatura do convenio de colaboración entre o Goberno galego, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, e a Federación Deportiva Galega de Automobilismo para a organización dos campionatos galegos de rallys de asfalto, montaña e rallymix.

A última edición do Rallye Rías Baixas

Ao abeiro deste convenio, a Secretaría Xeral para o Deporte destinará 103.500 euros para colaborar cos gastos ocasionados dos 24 rallys. Así, financiará os rallys de asfalto -XXI Rally da Coruña (7.000 euros); XXIII Rally do Cocido (8000 euros); XXXIII Rally Ría de Noia (7.000 euros); XXX Rally Ría de Narón (8000 euros); XIV Rally Sur do Condado (8000 euros); VI Rally Ourense- Ribeira Sacra (7000 euros); XXXIX Rally San Froilán (8000 euros); X Rally Comarca da Ulloa (7000 euros) e I Rally Ría de Vigo (7000 euros).

Tamén aportará para os rallys de montaña -X Subida Santa Mª de Oia (3.500 euros); V Subida á Pontenova (3500 euros); XX Subida a Pontevedra (3500 euros); XLIV Subida a Chantada (3500 euros); IV Subida ás Pontes (1000 euros); II Subida a Pontecaldelas (2.000 euros); I Subida Cercedo- Cotobade (1000 euros); XVIII Subida a Escusa-Poio (2.000 euros); XXIII Subida á Estrada (2000 euros)-. Ademais financiará os Rallymix -I Rallymix Cuntis Vila Termal (2.000 euros); IV Rallymix da Gudiña (2125 euros); II Rallymix de Moraña (2.000 euros); II Rallymix de Piñor (2000 euros); III Rallymix Terra de Xallas (2125 euros); II Rallymix de Touro (2125 euros); IV Rallymix de Barbadás (2125 euros)-.

Este convenio súmase ao asinado no mes de abril entre a Secretaría Xeral para o Deporte e a Federación Galega de Automobilismo, no marco dos convenios asinados polo ente autonómico coas 59 federacións deportivas galegas, para que os galegos accedan á práctica da actividade deportiva federada levada a cabo polas federacións deportivas.

“O bxecto dos convenios é regular a colaboración entre as partes asinantes co fin de realizar na súa integridade a totalidade das actuacións, actividades, funcións e cometidos que, conforme a lei, asumen as federacións deportivas en réxime de exclusividade”, apunta a Xunta.