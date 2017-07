Duras críticas dos traballadores da lingua ás subvencións da Deputación de Pontevedra

A Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) acaba de criticar duramente as axudas de promoción da lingua da Deputación de Pontevedra dirixidas ás entidades locais. Unhas axudas que outorga, ademais, un área que controla o BNG.

Manifestación de Queremos Galego a prol da lingua | Fonte: queremosgalego.com

É o segundo ano que se convocan estas axudas e a CTNL, asociación de técnicas e técnicas de normalización da lingua, asegura que, tal e como están deseñadas, “nin promoven nin prestixian o traballo planificado e desenvolvido desde unidades técnicas”.

A estas axudas podíanse acoller as entidades locais de acordo con dúas categorías: para servizos de normalización lingüística e para programas de dinamización lingüística. Pero, tras dúas edicións deste tipo de convocatorias, a CTNL entende que estas axudas non están a servir para promover a creación ou o mantemento de SNL, que son as unidades técnicas que desde dentro das administracións se encargan de impulsar o uso e o prestixio da lingua en todos os ámbitos sociais.

“Ao contrario, a maioría das entidades acóllense á categoría de subvencións para actividades, pois a escasa diferenza entre os importes dunha ou doutra categoría favorece a opción pola segunda”, indica a coordinadora. Así, os concellos que piden a axuda para SNL, mesmo desenvolvendo un labor planificado e continuado no tempo, segundo a CTNL, “non conseguiron en ningunha das dúas edicións o total do importe asignado”. “De feito, na edición deste ano un concello con SNL viu minorada a súa axuda de tal xeito que recibe menos subvención que moitos concellos sen SNL e que a Entidade Local Menor de Queimadelos (155 habitantes)”, critica.

Descoñecemento de baremos

Por iso, din “descoñecer” cales son os criterios de baremación das axudas concedidas. “É dicir, non sabemos se se teñen en conta aspectos como a poboación a que van dirixidos os programas de dinamización lingüística, os sectores prioritarios en que se pretende intervir, a duración ou a permanencia do programa, etc”, apunta.

Ademais, alerta que dentro dos programas de dinamización lingüística subvencionados inclúense accións que non teñen un obxectivo normalizador claro, senón que son só actividades ou publicacións realizadas “en galego”: guías turísticas, contacontos… “O traballo de normalización lingüística é algo máis complexo que o simple uso da lingua en actividades dispersas”, destaca.

De feito, na edición de 2017, figuran como accións de dinamización lingüística concursos literarios que non teñen nas súas bases ningún obxectivo normalizador, só o requisito de que os textos deben estar escritos en lingua galega. "Estas son actividades culturais que se desenvolven en galego e que poden e deben ser promovidas pola Deputación Provincial de Pontevedra, pero con partidas e subvencións de cultura, non coas de normalización lingüística", di. “A transversalidade, tan necesaria no labor de normalización da lingua, non consiste en traer as actividades que son responsabilidade doutro departamento á área de normalización lingüística polo simple feito de que utilicen o galego como lingua vehicular”, advirte.

A normalización lingüística, algo secundario?

Por iso, critica que este tipo de axudas non se está a valorar o traballo de normalización da lingua, pois “non se considera que teñan que desenvolvelo servizos técnicos profesionais como noutras áreas da política municipal”. “É dicir, a institución está a transmitir implicitamente a mensaxe de que a normalización lingüística é algo secundario, que non é necesario que sexa planificado nin continuado no tempo nin avaliado”.

Neste sentido, pídenlle á Deputación Provincial de Pontevedra “que teña en conta a situación da nosa lingua, que reflexione sobre o labor necesario para promover o seu uso e prestixio e que reconduza a súa estratexia de política lingüística cara a promover un traballo de normalización lingüística con certa calidade, planificado, xestionado, executado e avaliado a través de departamentos técnicos e de persoal especializado”.

Cultura evita responder

GC púxose en contacto en dúas ocasions co departamento de comunicación de Cultura e Lingua da Deputación de Pontevedra para saber a súa opinión ao respecto pero, ata o momento, non se quixeron pronunciar sobre o procedemento de axudas e as críticas do colectivo de traballadores da lingua.