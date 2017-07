Morre un home tras envorcar un tractor en Boborás (Ourense)

Un home de 53 anos de idade faleceu na noite do xoves nun accidente de tractor rexistrado ao envorcar o vehículo agrícola no termo municipal de Boborás (Ourense).

O sinistro tivo lugar sobre as 22,00 horas do xoves. Segundo informou Urxencias Sanitarias de Galicia, recibiu a alerta por un tractor envorcado cun ferido debaixo do vehículo en Boborás.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial e persoal sanitario do Punto de Atención Continuada (PAC) da localidade do Carballiño.

O 061 confirmou que finalmente faleceu no lugar do accidente o home J.C.A., de 53 anos.