Extinguido o incendio forestal que queimou 126 hectáreas en Ribas de Sil (Lugo)

O incendio forestal declarado no municipio lucense de Ribas de Sil quedou extinguido tras queimar 126 hectáreas, das cales 96 foron de monte arborado e 30 de raso.

Segundo informou a Consellería de Medio Rural, quedou extinguido ás 00,25 horas deste venres na parroquia de San Clodio, en Ribas de Sil.

As últimas estimacións sitúan a superficie queimada en 126 hectáreas neste lume que comezou ás 20,06 horas do martes e quedou extinguido ás 00,25 horas do venres.

Neste lume traballaron 12 axentes, 36 brigadas, 23 motobombas, dúas pas e helicópteros.