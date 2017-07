Feridos unha muller, un home e un bebé nun atropelo en Narón (A Coruña)

Un bebé, unha muller e un home resultaron feridos leves despois de ser atropelados na noite do xoves no termo municipal de Narón (A Coruña).

Os feitos ocorreron nas proximidades da igrexa de San Lorenzo de Doso, segundo informou o 112 Galicia, que recibiu a alerta ás 21,00 horas por parte dun particular.

En concreto, o alertante indicou no seu relato que as persoas atropeladas atopábanse accesibles. O CAE 112 Galicia informou ao 061, Bombeiros de Narón, Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e á Policía Autonómica de Santiago.

En concreto, o 061 desprazou ao lugar unha ambulancia asistencial que levou ao Hospital Arquitecto Marcide a un menor; un home de 38 anos, M.A.L.H., e a unha muller, M.M.G., de 78 anos, segundo indicaron a Europa Press fontes sanitarias.

ACCIDENTE EN COSPEITO

Por outra banda, o 061 avisou ao CAE 112 Galicia ás 21,30 horas do xoves dun accidente no termo municipal lucense de Cospeito, no que había un bebé implicado.

O sinistro tivo lugar no punto quilométrico 18 da estrada LU-120. Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informouse do ocorrido á Garda Civil de Tráfico, Bombeiros de Vilalba e ao servizo de mantemento da estrada.

O 061 enviou ao momento unha ambulancia asistencial que levou ao menor ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo, segundo confirmaron fontes sanitarias.