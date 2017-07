Localizados dous menores desaparecidos no cámping do Hío en Cangas (Pontevedra)

Os dous menores desaparecidos no cámping do Hío, en Cangas do Morrazo (Pontevedra), foron localizados tras permanecer varias horas desaparecidos na tarde do xoves.

Segundo informou o 112 Galicia, durante polo menos tres horas estivo activado un amplo dispositivo por terra, mar e aire para a procura de dous nenos que desaparecesen no cámping do Hío.

Sobre as 19,00 horas deste xoves un particular indicou ao 112 Galicia que facía unha hora que estaban na procura de dous menores que, mentres xogaban, saíran detrás dunha pelota.

Por iso, por parte do Centro de Atención ás Emerxencias púxose en alerta ao posto de Salvamento de Cangas, Garda Civil, Policía Autonómica e aos efectivos de Protección Civil.

O alertante indicou que os menores marcharan a través dunhas rocas na procura do balón que lles caeu á auga. Por iso, ante a posibilidade de que os nenos caesen ao mar, puxéronse os feitos en coñecemento de Salvamento Marítimo que, deseguido, mobilizou unha embarcación e un helicóptero para facilitar a procura dos menores.

No seu relato, o alertante tamén indicou que serían necesarios medios sanitarios para atender ao pai dun dos menores, ao atoparse delicado de saúde.

Finalmente, os dous menores apareceron sans e salvos. Un deles na Praia de Arnelas e o outro na de Aldán. Ambos perdéronse tras ir na busca do balón, segundo apuntou o 112 Galicia.