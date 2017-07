Galicia é a terceira comunidade con maior saldo positivo en maio grazas ao mantemento do nivel de exportacións

As exportacións de Galicia ao exterior creceron un 10,5% entre xaneiro e maio con respecto ao mesmo período do ano anterior, segundo os datos publicados este venres polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.

Exportacións Galicia italia | Fonte: Europa Press

Deste xeito, a Comunidade galega logrou en maio colocarse como a terceira mellor balanza comercial de España, sumando un superávit de 401,3 millóns de euros cunha taxa de cobertura do 127,3%.

Así, durante o quinto mes de 2017, Galicia exportou por un valor de 1.870,9 millóns de euros, mentres que a cantidade de importacións sumou un total de 1.469,6 millóns.

En canto aos sectores con maior incidencia neste índice, destacan as manufacturas de consumo (27,5%), automóbiles (19,14%), bens de equipo (15,7%) e alimentación (14,1%). Este catro sectores suman o 77% das exportacións galegas.

Así mesmo, os sectores que experimentaron un maior crecemento durante o mes de maio foron os produtos enerxéticos (77,2%), bens de consumo duradeiro (33,1%) e alimentación (18,2%).

ÁREAS XEOGRÁFICAS

Por áreas xeográficas, a Unión Europea continúa sendo o mercado básico de Galicia, xa que na eurorrexión concéntranse o 74,4% das exportacións galegas.

Deste xeito, Francia lidera a lista de clientes das empresas de Galicia cun 19% do total da exportación, seguido por Portugal (12,1%), Italia (9,2%), Reino Unido (6,7%) e Alemaña (6,6%). O mercado italiano e portugués rexistraron un incremento en maio do 11,4 e 9,7 por cento, respectivamente.

Fóra da UE, os principais mercados das exportacións galegas son Marrocos (3,3% do total), EE.UU. (3,2%), e Turquía (2,8%).

O informe do ICEX tamén resalta que o nivel de exportacións creceu exponencialmente nos mercados de Noruega (203,4%), Nixeria (134,9%) e Sudáfrica (93,5%).

DATOS ESTATAIS

En canto aos datos do conxunto estatal, España rexistrou un déficit comercial no cinco primeiros meses do ano de 9.829 millóns de euros, un 50,7% máis que un ano antes polo tirón das importacións, aínda que se trata do terceiro mellor saldo nese período desde 1999, segundo datos do Ministerio de Economía.

O aumento do déficit comercial é froito do maior crecemento das importacións de mercadorías que das exportacións, que seguen no entanto co seu acentuado dinamismo e batendo máximos históricos.

Así, as exportacións españolas de mercadorías no período xaneiro-maio subiron un 10,9% sobre os mesmos meses de 2016 e alcanzaron 116.896 millóns de euros, máximo histórico da serie para este período. As exportacións españolas rexistraron mellor evolución que as do conxunto da zona euro e a Unión Europea.

Do seu lado, as importacións aumentaron un 13,3%, ata os 126.726 millóns. A taxa de cobertura --exportacións sobre importacións-- situouse no 92,2% (94,2% en xaneiro-maio de 2016).

Trátase do terceiro mellor rexistro de toda a serie histórica, só superado en 2013 e 2016. En volume, as exportacións subiron un 10,1%, xa que os prezos, aproximados polos Índices de Valor Unitario, aumentaron un 0,8%, e as importacións ascenderon un 6%, ao crecer os prezos un 6,9%.

O saldo non enerxético arroxou un superávit no mesmo período de 89 millóns de euros, fronte aos 133 millóns ata maio de 2016, mentres que o déficit enerxético aumentou un 40,1%, ata os 9.918 millóns de euros, moi superior ao déficit de 6.654 millóns do cinco primeiros meses do ano anterior.