Dépor-Real Madrid na estrea

Xa hai calendario. Os dous equipos galegos de Primeira División arrincarán a Liga 2017-18 na súa casa na fin de semana do 19/20 de agosto. O RC Deportivo terá unha estrea complicada, ao recibir no seu estadio Abanca-Riazor o campión, o Real Madrid, que chegará xusto despois do dobre enfrontamento co FC Barcelona na Supercopa de España (13 e 16 de agosto). O Dépor ten programado o seu último amigable de pre-tempada o 12 de agosto en Canarias fronte ao Tenerife. Mentres, o RC Celta terá na Real Sociedade e en Balaídos o primeiro partido de Liga.

Duelo entre Raúl Albentosa e Iago Aspas, nun derbi da pasada campaña. | Fonte: lfp.es

Na 2ª xornada, Levante-Deportivo e Betis-Celta, mentres que na 38ª e derradeira xornada, que se celebrará o 19/20 de maio do 2018, haberá un Celta-Levante e un Valencia-Deportivo.



Mala data para o primeiro derbi galego entre Dépor e Celta, que se disputará no estadio Abanca-Riazor entre semana, na 17ª xornada, o 20 de decembro xusto antes do parón da Liga polo Nadal. O Celta-Dépor da segunda volta, en Balaídos, será o 6 maio do 2018, a tres xornadas do remate da Liga.

Aquí o calendario completo da Primeira División.