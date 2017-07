O espectáculo audiovisual sobre a fachada de Raxoi volverá ser o prato forte dos Fogos do Apóstolo

Un ano máis, como vén sendo de costume nos últimos tempos, o espectáculo audiovisual de proxeccións sobre a fachada do Pazo de Raxoi volverá ser o gran protagonista dos Fogos do Apóstolo 2017, que, no apartado pirotécnico, decorarán os ceos da capital galega a noite do 24 de xullo con 182 quilos de pólvora.

Lumes do Apóstolo 2016 | Fonte: Europa Press

Este venres tivo lugar a presentación dun dos eventos máis importantes da programación das Festas do Apóstolo. No acto, o alcalde santiagués, Martiño Noriega, estivo acompañado por Javier García, director artístico do espectáculo.

A empresa Acciona Produciones y Deseño será a encargada de encher de luz e son a Praza do Obradoiro cun espectáculo visual no que empregará 10 proxectores de vídeo de 22.000 lúmenes cada un, 32 focos de iluminación móbiles 360 graos e 4 torres de son cunha potencia total de 40.000 watios.

O especialista Ricardo Caballer correrá a cargo do apartado piroténico, para o que está previsto que se empreguen 182 quilos de pólvora repartidos nunhas 3.000 ordes de disparo que, como novidade, serán lanzadas desde a parte traseira do Pazo de Raxoi, sede do Concello de Santiago.

Precisamente este edificio --como é habitual desde o inicio das obras na Catedral-- servirá de pano para a proxección do espectáculo audiovisual que combinará mapping, pirotecnia e efectos lumínicos 360 graos.

TEMÁTICA

A temática estará centrada na historia das celebracións populares de culto ao Apóstolo. Neste sentido, sobre a fachada de Raxoi recuperarase a tradición da Festa do Cendal, unha carreira de cabalos en honra a Santiago que data do século XVII.

Ademais, abordarase a influencia da capital galega na historia da arte e farase un repaso polas diferentes fachadas creadas para os Fogos do Apóstolo no século XIX, data na que o concello comezou a xestionar as festividades compostelás, ata entón organizadas pola Igrexa.

Outra das novidades previstas para este ano é que as xanelas da fachada de Raxoi serán cubertas con lenzos co ánimo de optimizar a visualización das proxeccións.

Todo iso nun espectáculo que correrá a cargo dunha empresa que xa se encargou da cita en once ocasiones e que, grazas ao seu traballo para as Festas do Apóstolo do ano 2012, foi galardoada co Premio ao Mellor Evento Cultural de Europa nos European Events Awards (EuBEA).

REPETICIÓNS E 'FOGOS PEQUENOS'

Ademais, co obxectivo de que poidan gozar do espectáculo os veciños e visitantes que non poidan facelo en directo a noite do 24 de xullo, o concello programou a repetición do mesmo para os días 25 e 26, que terá lugar no Obradoiro en dobre sesión --22,30 e 23,30 horas--.

O broche ás Festas do Apóstolo deste ano será, como é tradición, os coñecidos como 'fogos pequenos' da noite do 31 de xullo.

Estes, en palabras do rexedor compostelán, "dobrarán a potencia" do espectáculo pirotécnico da noite do 24, xa que está previsto que se lancen un total de 451 quilos de pólvora repartidos en 4.800 unidades pirotécnicas.