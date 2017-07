Bustamante, Celtas Cortos e Juan Perro nas festas de Monforte

Presentado á prensa o programa de actividades que conformarán o programa festivo da cidade do Cabe do 11 ao 16 de agosto. O deseño do mesmo non dista moito do que se fixo o ano anterior. Séguese apostando polo Festival Cómico Festivo “A Rúa é vosa” con espectáculos de rúa por diferentes puntos da cidade, pola contratación de artistas e formacións de renome a nivel nacional, por darlle espazo ás formacións tradicionais de Monforte e tamén por potenciar os fogos artificiais con dúas sesións, unha de aire dende o Monte de San Vicente o día 15 e outra sesión de auga dende o Paseo do Malecón o día 16.

O grupo Celtas Cortos | Fonte: Lanza Digital

A monfortina Rosa Cedrón actuará o primeiro día das festas despois do pregón que lerá o presentador de radio e televisión José Manuel Parada dende a Casa do Concello e a continuación do “lanzamento do foguete” que anuncia o inicio das patronais.

No apartado de “músicos comerciais” este ano os escollidos foron Bustamante, Juan Perro e a formación Celtas Cortos.

O día 15, día grande, destacan como cada ano a Misa e Ofrenda Floral á Virxe de Montserrat, Patroa do Val de Lemos, e o “Día do Gaiteiro”, xornada na que se pretende amosar e dignificar a riqueza cultural galega coa participación de formacións de gaiteiros nas súas diferentes expresións (cuartetos, quintetos, sextetos…), cantos de cego e mostras de danza tradicional.