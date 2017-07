Contas avoga por simplificar a xestión tras advertir atraso na execución dos fondos europeos do marco 2014-2020

O Consello de Contas advirte do atraso en Galicia, como no resto de rexións europeas, na execución do novo marco de fondos europeos, correspondente ao período 2014-2020.

Contas entrega a memoria de 2016 no Parlamento | Fonte: Europa Press

Ante este feito, avoga por "axilizar o ritmo" dos programas operativos e tamén por reducir o número de xestores "para cumprir co principio de simplificación na xestión e control dos fondos europeos".

Así o dispón o órgano fiscalizador no seu Informe de fiscalización de fondos europeos correspondente ao exercicio de 2015, que forma parte dos documentos que o conselleiro maior, José Antonio Redondo López, entregou este venres ao presidente do Parlamento, Miguel Santalices.

En concreto, de 502 proxectos iniciais, 446 activos e 357 nos que se realizaban pagos en 2015, unicamente 43 dos que teñen crédito definitivo pertencían ao marco 2014-2020, xa que continúan executándose algúns de 2007-2013.

Destes 43 do novo marco, "só 17 alcanzan a fase de pagos, o que pon de manifesto (...) o atraso na posta en execución", advirte o Consello.

Neste sentido, apunta que Galicia, como o resto de rexións europeas, "viuse afectada por atrasos na implementación dos seus programas operativos principais", que "non foron aprobados ata finais de 2015 e presentados oficialmente en 2016". Isto, segundo explica, "obrigou a realizar reasignaciones financeiras nos programas afectados".

EXECUCIÓN

Os peores comportamentos na execución identifícaos na Consellería de Traballo e Benestar, cun 32,03% na porcentaxe de obrigacións sobre crédito definitivo e 30,90% de pagos sobre ese mesmo crédito.

Pola contra, os mellores índices sitúaos na Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, cun 99,13% e 96,34%, respectivamente.

Sanidade, con máis de 18,5 millóns de euros, é a que maior porcentaxe de obrigacións pendentes de pago ten: o 59,38%. E Medio Rural e do Mar, con máis de 28,5 millóns de euros, é "a que máis contía ten pendente de pago nas obrigacións contraídas", segundo recolle.

RECOMENDACIÓNS

Neste escenario, recomenda adoptar "as medidas necesarias para axilizar o ritmo de execución dos programas operativos do novo marco".

Igualmente, aconsella o peche dos proxectos pendentes do marco anterior para evitar "efectos negativos" en canto á eficiencia e eficacia do financiamento europeo.