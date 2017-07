A espera media para operarse sobe a 62,2 días en Galicia e aumenta en tres días en consulta

O tempo de espera media para operarse en Galicia sobe lixeiramente a 62,2 días ao peche do primeiro semestre de 2017 fronte ás 61,6 xornadas do mesmo período de 2016; mentres que a demora para unha consulta está en 38,3 días, o que supón tres máis que en 2016.

Operación nun quirófano | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, destacou "o bo tempo" logrado en prioridade 1 no primeiro semestre en Galicia, que se sitúa en 15 días, por baixo do obxectivo de 30 días do Sergas. Con estes datos, afirmou que a comunidade se coloca "entre as mellores en tempos de cirurxía e consultas".

Segundo subliñou, realizáronse máis de 16 millóns de consultas entre xaneiro e xuño, o que supón máis de 345.000 que no mesmo período do ano anterior. Fernández-Campa comentou que supón unha media dunhas 127.000 consultas cada xornada. Tamén salientou o aumento de ingresos hospitalarios ata os 124.242 ao peche do semestre.

