O deputado do PSdeG no Parlamento de Galicia Juan Díaz Villoslada está a pensarse "seriamente" presentarse ás primarias do seu partido, posto que, afirma, así llo están solicitando militantes socialistas.

O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada | Fonte: Europa Press

Segundo asegurou a Europa Press Villoslada, cando se despraza a concellos pola súa actividade parlamentaria, atópase con concelleiros e alcaldes que o animan a dar o paso de optar á Secretaría Xeral do PSdeG, o que o levou a abrir un proceso de reflexión. "É unha obrigación case moral asumir retos se podes axudar ao partido", agregou.

Villoslada únese desta forma ao proceso de reflexión sobre se concorrer ás primarias no cal tamén están inmersos o membro do Comité Federal do PSOE Gonzalo Caballero e o portavoz parlamentario do PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga.

Como eles, puntualizou que fará pública a súa decisión definitiva unha vez que se aprobe o calendario das primarias do PSdeG, que podería pecharse a próxima semana e convocar o proceso para finais do mes de setembro ou outubro. "Para ese momento terei unha decisión tomada", afirma Villoslada, quen se sitúa na liña de Pedro Sánchez dentro do PSOE.

CURRÍCULO

De 52 anos de idade, Villoslada foi xerente da Universidade da Coruña (UDC) entre 2012 e 2016. Licenciado en Dereito, é funcionario do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia e ten unha longa experiencia profesional en postos de xestión.

O ano pasado decidiu deixar a xerencia da UDC para incorporarse como candidato nas listas do PSdeG pola provincia da Coruña, nas que concorreu como número tres aos comicios autonómicos de setembro de 2016.

Previamente, Villoslada fora director de Servizos Xerais, Facenda e Interior no Concello coruñés entre 2005 e 2011, aínda que antes ocupou o posto de xefe de servizo de Persoal e o de subdirector xeral de Administración Local na Consellería de Xustiza.