O Consello de Contas avisa de que a "evolución negativa" que teñen os aforros netos dos Concellos de Lugo e Pontevedra "pode complicar" a súa situación financeira "de seguir así".

No seu informe da conta xeral das entidades locais de Galicia, relativo a 2015, o organismo fiscalizador indica que o sete cidades galegas presentan "aforro neto e remanentes de tesouraría axustados positivos", tanto nese exercicio como no anterior (2014), polo que non detecta "ningún problema financeiro".

Este é un dos documentos que o conselleiro maior, José Antonio Redondo López, entregou este venres ao presidente do Parlamento, Miguel Santalices.

Recolle tamén, sobre o catro deputacións provinciais, que presentan o mesmo aforro neto e remanentes de tesouraría "axustados positivos", en 2015 e en 2014, e evolucións anuais positivas "salvo no caso" das de Lugo e Ourense, aínda que non identifica "ningún problema financeiro".

No que ten que ver cos concellos de 20.0001 a 50.000 habitantes, a situación dos 15 municipios deste grupo resúmese da mesma forma que no caso do sete grandes cidades. "Carecen de problemas financeiros", destaca, e sinala a continuación que o único destacable é "a favorable evolución" do remanente de tesouraría de Vilagarcía de Arousa.

En municipios de 10.001 a 20.000 habitantes, dos 33 que renderon o seu conte xeral, 31 carecen de problemas financeiros e dous (O Carballiño e Vilanova de Arousa) presentan remanente de tesouraría axustado negativo, polo que "deben proceder" co seu aforro ao pago das obrigacións pendentes de pago, "para non entrar en situación quecomprometa a súa viabilidade".

Naqueles de 5.001 a 10.000 habitantes, dos 56 que renderon, 47 están sen problemas pero a sete ocórrelles o mesmo que ao Carballiño e Vilanova, e a outros dous (Guitiriz e Valdoviño) "deben adoptar medidas para garantir a sustentabilidade dos seus gastos correntes sen necesidade de acudir a mecanismos excepcionais de financiamento", ao ter datos negativos tamén de aforro.

Por último, de menos 5.000 habitantes renderon conta 198 concellos, dos que 176 atópanse sen problemas, pero 13 deben actuar como O Carballiño e Vilanova e outro nove (Triacastela, Sarreaus, San Sadurniño, San Cristovo de Cea, Os Blancos,Manzaneda, Mañón, Boimorto e As Somozas) están como Guitiriz e Valdoviño.

FERROL

Por outra banda, Contas entregou este venres un informe específico sobre o concello de Ferrol --tamén elaborou outro sobre Narón-- relativo ao exercicio de 2013, cando nesa cidade era alcalde o actual conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela.

Este documento fiscalizador do Consistorio ferrolán recolle numerosas críticas en distintos ámbitos da presupuestación e contratación naquel ano.