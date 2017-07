O BNG advertiu o risco de que escolares cheguen ata o final das rutas que seguen os autobuses para "evitar atrasos" na viaxe, algo que vinculou co novo plan de transporte urbano do Goberno galego.

Luís Bará, portavoz parlamentario do BNG | Fonte: Europa Press

Así mesmo, cualificou esta remodelación como unha "sucesión de erros" que esconde "un plan oculto", e criticou os "prexuízos" que ao seu xuízo ocasionará nos máis pequenos esta nova ordenación, que prevé a integración de liñas regulares e servizo escolar nalgunhas zonas.

En rolda de prensa, o portavoz parlamentario de infraestruturas do BNG, Luís Bará, puxo o foco no que os nacionalistas consideran unha das cuestións "máis graves" dentro do "conflitivo" plan de reordenación de liñas da Xunta.

Bará mostrou o contido dunha instrución da Consellería de Educación, que segundo dixo foi remitida o pasado 2 de xuño a centros e empresas e que contén indicacións para evitar atrasos nas viaxes.

Nela, segundo criticou este parlamentario, o departamento explica que "a fin de non entorpecer e alongar os itinerarios", os autobuses esperarán nas paradas un tempo que "non excederá" do cinco minutos.

Transcorrido este tempo, segundo relatou Bará, o autobús seguirá levando aos escolares non recollidos polos pais ou titores do menor, se fose necesario, "ata o final do traxecto" da liña regular; onde supostamente quedarán na sede da empresa ata a chegada dos seus responsables.

De non ser así, os menores "serán trasladados polo persoal da empresa ás dependencias da policía local ou ao cuartel da garda civil", asegurou o deputado do Bloque, algo que na súa opinión pode crear "moitos conflitos".

"Ata o momento había un transporte escolar específico, con rutas e horarios pensados e deseñados exclusivamente para desprazar aos escolares; pero co plan da Xunta isto desaparece e os menores terán que soportar tempos e percorridos máis longos", apostilou.

"UN PLAN OCULTO"

Tendo en conta este novo plan de transporte, Bará suxeriu a existencia de "un plan oculto" por parte do Goberno autonómico, que "beneficie" ás grandes empresas, mentres que, á súa parecer, "paraliza as pequenas e medianas empresas galegas do sector".

Considera que este novo sistema é un "desacerto", que prexudica o ámbito laboral e empresarial e provoca unha deterioración nos servizos. Por iso instan á Xunta a que "free" este "experimento" e negocie con todas as partes implicadas, para evitar que isto "acabe nos xulgados".