A Policía de Ourense rexistra o Centro Tecnolóxico da Carne por mor dunha investigación de Fiscalía

Axentes da Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta (UDEV) da Comisaría de Policía en Ourense rexistraron este venres as instalacións do Centro Tecnolóxico da Carne, no Parque Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas, para recoller información nunha investigación aberta por Fiscalía.

Os axentes abandonaron o edificio con numerosa documentación, sen que se producise ningún arresto e sen que se esperen detencións nas próximas horas, segundo fontes próximas á investigación. Estas mesmas fontes non descartan que se poidan producir novos rexistros.

Ao longo de varias horas durante a mañá deste venres, os axentes da UDEV pecharon as portas do Centro Tecnolóxico da Carne, unha institución que depende da Consellería de Medio Rural, para recoller información nunha investigación iniciada en Fiscalía da que non quixeron facilitar máis datos para non entorpecer as pescudas.