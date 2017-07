O 70% do saldo comercial positivo que ten Galicia co exterior depende da confección, segundo o informe Ardán

O informe Ardán 2017 reflicte que Galicia crece por enriba da media española, que á súa vez superou a media europea, como consecuencia do impulso do "motor da exportación", onde o 70% do saldo comercial positivo que ten a comunidade co exterior depende do sector da confección.

Foto: Ardán 2017 | Fonte: Europa Press

Este estudo, publicado anualmente polo Consorcio da Zona Franca de Vigo xunto a economistas e profesores da Universidade de Vigo, foi elaborado con datos a partir de 2015 sobre a evolución das contas de máis de 18.200 empresas con sede en Galicia, que xeraron uns ingresos de máis de 75.000 millóns de euros e valor engadido bruto de 17.000 millóns.

Os resultados foron presentados este venres pola delegada do Estado no Consorcio da Zona Franca, Teresa Pedrosa, a directora do informe Ardán por parte Zona Franca, Susana Lama; e os profesores da Universidade de Vigo Albino Prada e Santiago Lago, que manifestaron que estas cifras demostran "unha melloría notable de case todos os parámetros económicos".

Así, de media as empresas incrementaron en case un 3% os seus ingresos de explotación, nun 3,9% o seu valor engadido bruto, nun 2,7% a súa rendibilidade económica, e nun 4% o emprego. Por sistemas produtivos, como en anos anteriores encabeza a clasificación o sector do téxtil, confección e moda; seguido pola construción, os servizos profesionais e a automoción.

Prada comunicou que, aínda que o ano 2015 "xa presaxiaba unha aceleración da recuperación económica en Galicia, confírmase que é así en 2016 e o primeiro trimestre de 2017", cando, "por primeira vez", a comunidade galega creceu por encima da media española, que á súa vez supera a media europea. Trátase duns datos que vinculou á demanda externa.

EXPORTACIÓNS

Desta forma, manifestou que se recuperou cota nas exportacións, "que é unha cota moi elevada e está a crecer", principalmente polo efecto de Inditex, pero destacou que tamén se está incrementando o número de empresas exportadoras. Ademais, remarcou que se está gañando cota de investimento directo realizada desde Galicia no exterior.

Neste marco, trasladou que o 70% do saldo comercial positivo que ten Galicia co exterior depende do sector da confección, que en 2016 por primeira vez superou o índice de Cataluña. No entanto, matizou que "aínda cando se deixa ao carón aos dous xigantes do sector da confección e o da automoción, Galicia consegue un equilibrio comercial fóra de España".

INVESTIMENTOS

Santiago Lago, que augurou que Galicia volverá ter en 2017 "unha boa taxa de crecemento, por enriba do 3%", reparou en que, en 2015, a comunidade tocou "fondo" nos seus investimentos en I+D+i. Sobre iso, explicou que as empresas priorizaron a súa posición financeira e reducir o endebedamento, estratexia que considerou "con risco e dúbidas a longo prazo".

No relativo aos investimentos en infraestruturas públicas, puxo en valor que "claramente --se segue-- avanzando" e "xa non é verdade que Galicia estea discriminada"; ademais, en canto ao TIC, dixo que hai "noticias boas en canto a 'hardware'", pero puntualizou que "hai certa marxe de mellora en canto á utilización dese 'hardware'".

VIGO SUFRIU MÁIS A CRISE

Na desagregación por provincias, Lago indicou que ao longo dos anos da crise "o sur de Galicia perdeu peso" e o territorio que máis sufriu os efectos é a cidade de Vigo. "Non hai dúbida. A crise foi especialmente dura e concentrouse en Vigo, e o norte gañou respecto ao sur", explicou.

En relación a iso, comentou que "o efecto Inditex é clarísimo, o distorsiona todo", xa que o grupo "non soubo de crise" e xerou un "efecto arrastre que se notou na área urbana da Coruña"; mentres que a cidade olívica ten outros sectores que foron "máis golpeados pola crise".

A pesar de todo iso, remarcou que se espera que Vigo e a súa área, polo dinamismo do seu tecido empresarial e a capacidade de recuperación dos seus sectores empresariais, "verase recuperado" e escalará posicións.