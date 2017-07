O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, participou este venres, acompañado por outros dirixentes do partido, nunha ofrenda floral que, con motivo do Día de Galicia, os populares realizaron ante o busto do falecido expresidente Manuel Fraga, en Vilalba (Lugo), localidade natal do fundador da formación popular.

Ofrenda floral do PPdeG ante o busto de Fraga | Fonte: Europa Press

Nun acto no que o líder do PPdeG e presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, non puido participar por motivos persoais, Tellado reivindicou que, para o PPdeG, "Galicia é a resposta a todas as preguntas".

"Os nosos predecesores inculcáronnos que os nosos esforzos sempre deben centrarse en mellorar a nosa terra e servir aos nosos veciños", remarcou o secretario xeral dos populares, nun acto no que tamén protestaron un grupo de veciños das Pontes en contra da reorganización de centros educativos, que afecta a un colexio desta localidade.

Tellado reivindicou o galeguismo como "o trazo ideolóxico diferencial" do PPdeG e definiuno como "a reivindicación dunha terra que ten a capacidade de ser próspera, de producir por si mesma e de adaptarse como calquera aos novos tempos" fronte a quen o entenden como "a reivindicación dun país que se reprega sobre si mesmo".

Neste sentido, apelou a que sexa entendido "desde a apertura ao exterior e á vontade de cooperación cos que están á beira e cos que están lonxe", e non "desde a confrontación ou o rexeitamento ao diferente". Tamén situou á comunidade como "unha terra co mellor dos futuros por diante" e aludiu á recuperación económica.

"O PARTIDO QUE MÁIS SE PARECE A GALICIA"

Na súa intervención, identificou ao PPdeG como "o partido que máis se parece a Galicia" e contrapuxo a súa filosofía coa de quen "se din nacionalistas" e "os que din que son 'a xente do común'", en alusión ás mareas, porque entende que "non queren parecerse a Galicia", senón que "Galicia parézase a eles".

Tellado estivo acompañado da presidenta provincial do PP de Lugo, Elena Candia; o portavoz no Parlamento, Pedro Puy; o presidente de Novas Xeracións, Diego Gago; e o alcalde, Agustín Baamonde.