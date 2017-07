A espera media para operarse sobe a 62,2 días en Galicia e aumenta en tres días en consulta

O tempo de espera media para operarse en Galicia sobe a 62,2 días ao peche do primeiro semestre de 2017, fronte ás 61,6 xornadas do mesmo período de 2016; mentres que a demora para unha consulta está en 38,3 días, o que supón tres máis que en 2016 (35,2 días).

Operación nun quirófano | Fonte: Europa Press

O xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, falou hoxe do "bo tempo" logrado en prioridade 1 —patoloxías máis graves— no primeiro semestre en Galicia, que se sitúa en 15 días, por baixo do obxectivo de 30 días do Sergas e 1,6 xornadas menos que hai un ano. Con estes datos, afirmou que Galicia se coloca "entre as mellores en tempos de cirurxía e consultas".

No primeiro semestre, o Sergas realizou 109.840 intervencións cirúrxicas, delas 92.544 programadas (o 85%) e 17.296 urxentes (15%). Do total, o 54 por cento foron ambulatorias (58.989), fronte ás 50.851 con ingreso. Os hospitais do Servizo Galego de Saúde realizaron 436 operacións máis que o primeiro semestre de 2016.

En canto ao rendemento cirúrxico, o xerente do Sergas fixo fincapé en que se mantén por enriba do obxectivo do 75 por cento, e pechou o primeiro semestre co 76,4%.

Así, ao peche do primeiro semestre había en lista de espera para operarse no Sergas —incluíndo o hospital concertado de Povisa— 37.904 pacientes cunha demora media de 62,2 días (59,8 tendendo en conta soamente os hospitais públicos sen Povisa).

Do total de pacientes en lista de espera, 28.652 persoas teñen unha demora de entre cero e tres meses; 7.951, entre tres e seis meses; 1.219, entre medio e un ano; e 82 agardan máis dun ano.

CONSULTAS

Neste período realizáronse 16.007.098 consultas entre xaneiro e xuño, o que supón 345.210 máis que no mesmo período do ano anterior. Fernández-Campa comentou que supón unha media dunhas 127.040 consultas cada xornada. Tamén salientou o aumento de ingresos hospitalarios, que pasan dos 122.730 en 2016 a 124.242 ao peche do semestre.

Ademais efectuáronse 3.177 ingresos en hospitalización a domicilio. O xerente do Sergas remarcou que 10.778 consultas hospitalarias foron non presenciais, cun incremento do 24%, e 106.000, presenciais.

O tempo medio de demora para unha consulta hospitalaria situouse ao final de xuño en 38,3 días —fronte aos 35,2 de hai un ano— e 162.221 pacientes en lista de espera. Deles, 151.198 agardan menos de tres meses; 10.590, entre tres e seis meses; e 433, entre medio e un ano.

Así mesmo, no primeiro semestre houbo 13.223.204 consultas en Atención Primaria, o que supón 228.319 máis. Respecto diso, o xerente do Sergas incidiu en que se realizaron unhas 105.000 consultas diarias neste nivel asistencial e situou as consultas médicas en 7.276.000.

Tamén valorou as consultas telefónicas do primeiro semestre, que supuxeron 1.272.221 citas, cun incremento do 15 por cento. Un 99% destas foron resoltas sen necesidade de acudir ao centro, a través das consultas dispoñibles en medicamento de familia, pediatría, enfermaría, matrona, odontoloxía, hixiene bucodental e traballo social.

PROBAS E VÍAS RÁPIDAS

Entre xaneiro e xuño, 8.749 pacientes beneficiáronse das vías rápidas implantadas, o que implica 2.433 máis, un 38 por cento máis de persoas que no mesmo período de 2016 e tiveron unha espera de 4,6 días, o que implica 3,2 xornadas menos de demora. As de mama e colon concentran o 61 por cento, segundo os datos do Sergas, que destaca que "todas están por baixo do obxectivo de 15 días": mama con 3,1; colon, con 5,6; e melanoma, con 3, entre outras.

Sobre probas diagnósticas, no primeiro semestre de 2017, realizáronse 1.524.239 cun tempo medio de espera de 69,1 días ao peche de xuño de 2017. Fernández-Campa apuntou que as primeiras corresponderon a radioloxía convencional, cunha media de 25 días, que supón un 43%; as ecografías (11%) e TAC (7%). O tres aglutina "máis do 61%".

URXENCIAS E 061

En canto ás urxencias hospitalarias, o xerente do Sergas manifestou que se atenderon 501.111 no primeiro semestre, 4.213 máis que no mesmo período de 2016.

Respecto diso, segundo os datos facilitados polo Sergas, a presión de urxencias aumentou un 1,17 por cento e as urxencias que supuxeron ingreso incrementáronse un 0,34 por cento entre xaneiro e xuño.

En concreto, nos Puntos de Atención Continuada (PAC) atendéronse 756.576 urxencias, o que supón 5.430 menos que no mesmo período de 2016. O total de urxencias entre Atención Primaria e especializada situouse en 1.257.000, das cales o 60 por cento resolvéronse no primeiro nivel asistencial e un 40%, no segundo. Ademais, o 91% das atendidas en PAC non requiriron derivar a un hospital.

Sobre as chamadas ao 061, Fernández-Campa sinalou que se contabilizaron 553.596 no primeiro semestre, o que implica 36.730 menos que no primeiro semestre do ano pasado e xeráronse 218.118 procesos asistenciais. Respecto diso, concretou que descenderon as chamadas e subiron en 851 os procesos asistenciais, dos cales un 36% sen necesidade de mobilizar recursos e un 64%, con 181.000 recursos mobilizados.

En canto á hospitalización, no primeiro semestre de 2017 producíronse 124.242 ingresos hospitalarios nos centros do Sergas, 1.512 máis que entre xaneiro e xuño do ano pasado. Deles, o 74% eran non programados derivados de urxencias e outras causas.

ACTIVIDADE DE DÍA

Sobre a actividade en centros de día do Sergas, o xerente comentou que sumaron 143.866 sesións, un total de 12.719 máis, o que supón un 10 por cento máis de actividade.

E en canto á hospitalización a domicilio, fixo fincapé nos 3.177 ingresos, o que implica 183 máis. "É un proceso que ten moita satisfacción para o cidadán, que pode estar atendido na súa casa", valorou Fernández-Campa.

Por todo iso, o xerente resaltou os máis de 16 millóns de consultas realizadas no primeiro semestre; as máis de 1,2 millóns de urxencias atendidas; así como o tempo de espera media de prioridade 1 en 15 días; para incidir en que "o Sergas fixo durante este período máis actividade que en 2016".

Deste xeito, concluíu que "se consolidan os datos de espera", que sitúan ao servizo sanitario de Galicia "entre os mellores" do Sistema Nacional de Saúde, que pechou decembro de 2016 con 115 de demora media.