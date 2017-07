A Audiencia de Madrid confirma a absolución dos dous acusados de ameazar á testemuña protexida do caso 'Jimmy'

A sección número 1 da Audiencia Provincial de Madrid confirmou a absolución dos dous acusados de ameazar á testemuña protexida no caso da morte do seareiro dos Riazor Blues Francisco Javier Romero, alias 'Jimmy', uns días antes de que fora a declarar nun xulgado de Menores.

Seareiro falecido | Fonte: Europa Press

A Audiencia desestimou o recurso presentado pola Fiscalía contra a sentenza absolutoria ditada polo Xulgado do Penal número 14 de Madrid correspondente a un procedemento de obstrución á Xustiza que se tramitou contra estas dúas persoas, Jesús F.P., e Pedro M.M. A Fiscalía solicitaba para cada un deles unha pena de tres anos de prisión.

No auto, datado a 14 de xullo de 2017, os maxistrados entenden que "basta coa lectura da sentenza para comprender que contén unha motivación suficiente para xustificar a absolución" dos dous acusados aínda que "é certo, talvez, que non contén unha valoración pormenorizada de todas e cada unha das probas practicadas".

Con todo, explican que "fai referencia ás contradicións da testemuña protexida como elemento fundamental e analiza as razóns que conducen á maxistrada a estimar que non cumpre cos requisitos necesarios para darlle unha credibilidade suficiente para desvirtuar o dereito de presunción de inocencia".

"É certo que podería incidir no contido do resto das probas practicadas, con todo iso non se considera causa de nulidade, pois fai referencia ás mesmas cuxo resultado, no entanto recollido nos feitos probados da sentenza, non afectan o tipo penal imputado e nos que as partes non discrepan como é a presenza dos acusados no establecemento comercial e o intento de cobrar á testemuña unha débeda", engaden.

Neste sentido, sinalan que a parte recorrente "trata de obter a revogación dunha sentenza ao non estar conforme coa valoración da proba contida na mesma pola vía do vixente artigo 790.2.3 LECRIM, o cal non se admite en base ao sinalado".

DECISIÓN DA XUÍZA

Na sentenza recorrida, o xuíz daba validez á versión dos procesados, que no xuízo manifestaron que acudiran ao lugar do traballo da vítima a cobrarlle unha débeda de 60 euros por unha viaxe no taxi dun deles.

Segundo o fiscal, o día 22 de xaneiro de 2016 os dous acusados, actuando conxuntamente e previo concerto, dirixíronse ao lugar de traballo da testemuña protexida do procedemento seguido pola morte do seguidor do Deportivo da Coruña.

A testemuña protexida asumira esa condición de protección xurídica en virtude do testemuño que ía prestar no xuízo oral desa causa que se celebraría tres días despois, o 25 de xaneiro, no Xulgado de Menores nº 4 de Madrid.

A Fiscalía defendía que unha vez chegaron ao establecemento onde traballaba a testemuña protexida, os dous acusados amedrentárono para que modificase a súa declaración no xuízo oral. Para lograr o seu propósito, os dous acusados ameazárono con matalo a el e á súa familia se non se portaba ben durante a súa declaración na vista oral, mentres lle facían xestos coa man, sinalaba o fiscal.